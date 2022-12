Noie fisiche per Milinkovic, Chiesa, Quagliarella e Bonucci

Le ultime dai campi di allenamento delle squadre di Serie A



Roma, 14 dic. – Lazio in apprensione per Milinkovic-Savic

Mister Sarri oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, svelando . Il centrocampista serbo infatti è alle prese con un problema alla caviglia rimediato al Mondiale in Qatar. Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti: “Milinkovic ha un problema alla caviglia che lo costringe a lavorare poco, la priorità è metterlo nelle condizioni di lavorare, spero serva meno tempo possibile”.



Juventus: si fermano Chiesa e Bonucci

Note dolenti in casa bianconera, infatti . Per entrambi niente trasferta a Londra, dove la Juve sabato giocherà l’amichevole contro l’Arsenal. Per il centrocampista offensivo si tratta di uno stop muscolare: un affaticamento all’adduttore della gamba destra. Il difensore, invece, lamenta un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo e verrà rivalutato dallo staff medico bianconero dopo Natale.



Sampdoria: infortunio al ginocchio per Quagliarella

“Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club”, questo uno stralcio del comunicato della Sampdoria sulle . Si teme un lungo stop, ma solo nei prossimi giorni e dopo ulteriori controlli medici si potranno quantificare i tempi di recupero.



Milan: come stanno Messias, Maignan e De Ketelaere

Assente già nell’amichevole di ieri contro l’Arsenal, Junior con il resto della squadra, ma ha proseguito la sua tabella di marcia personalizzata. Migliorano, invece, le condizioni di Mike Maignan: il portiere, dapprima in palestra, si è poi affacciato sul campo per lavorare con la palla. Il suo rientro sarà graduale, ma punta a essere titolare alla ripresa del campionato. Infine De Ketelaere e Calabria sono rientrati parzialmente in gruppo e da considerarsi ristabiliti dai rispettivi acciacchi.



