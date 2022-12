AGRICOLTURA SOCIALE. CONVEGNO DELLE DONNE DI COLDIRETTI CON ESPERIENZE DAL VIVO DI PET THERAPY. VENERDI’ 16 DICEMBRE IN FATTORIA ‘VA OLTRE’ A BOVOLENTA PD

AGRICOLTURA SOCIALE. CONVEGNO COLDIRETTI CON ESPERIENZE DAL VIVO DI PET THERAPY NELLA FATTORIA DIDATTICA VA OLTRE DI BOVOLENTA PD

PROTAGONISTI I CAVALLI SPECIALI E I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE VANZO DI PADOVA

VENERDÌ 16 DICEMBRE ORE 9.30

14 dicembre 2022 – Toccare, accarezzare, strigliare un cavallo non è un semplice gesto può assumere anche un valore terapeutico: è quanto affermano studi e ricerche sul tema dei benefici legati al rapporto tra uomo e animale.

Un’alleanza che fa bene a grandi e piccini e in particolar modo alle persone diversamente abili. Prendersi cura l’uno dell’altro è motivo di benessere e gli operatori delle fattorie didattiche in questo senso hanno maturato da tempo esperienze concrete tanto da essere considerate aziende solidali per le innumerevoli occasioni di laboratori di pet therapy con interventi assistiti. In Veneto c’è una predisposizione naturale data dalla presenza storica di famiglie contadine nelle comunità – commenta Chiara Bortolas presidente di Donne Impresa Coldiretti – nuclei che hanno sempre accudito le fasce deboli della società attuando in maniera spontanea un welfare per anziani, emarginati e bisognosi. I primi a manifestare il giusto approccio sono i bambini attraverso i quali anche i genitori possono essere coinvolti.VENERDÌ​ 16 DICEMBRE ALLE ORE 9.30 nella SCUDERIA SOCIALE “VA OLTRE” le classi della prima e seconda elementare della scuola paritaria Vanzo di Padova saranno protagonisti di questa prova durante il convegno dal titolo “EQUINAMENTE INSIEME”. Mentre i ragazzi con i docenti visiteranno il ranch nella sala riunioni si terrà il seminario. La scaletta prevede il benvenuto del Sindaco Anna Pittarello e della Presidente di Donne Impresa Coldiretti Chiara Bortolas, l’introduzione ai lavori del Dr. Franco Mutinelli direttore del Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Valentina Galesso, titolare della tenuta e responsabile provinciale delle Donne di Coldiretti Padova illustrerà i contenuti e i traguardi raggiunti da quando il suo sogno di allevare cavalli è diventato realtà. A seguire gli interventi tecnici delle Dottoresse Laura Contalbrigo e Morgana Galardi dell’IZS Venezie. In collegamento per una testimonianza anche Nicole Berlusconi Fondatrice dell’Onlus “Progetto Islander” associazione attiva nel recupero dei cavalli maltrattati e nel loro reimpiego ai fini benefici con il Progetto Ri.Abilitiamoci. Moderatrice Cinzia Alicardo coordinatrice di Campagna Amica e Donne Impresa Padova. . “Nella mia fattoria – spiega Valentina Galesso – sono presenti cavalli di varie razze, autoctone e non; alcuni di questi sono stati recuperati da situazioni di maltrattamento o hanno subito infortuni che li hanno resi inadatti alla pratica sportiva, attualmente invece sono gli insostituibili “maestri del luogo”. I cavalli di “Va Oltre” – conclude Valentina Galesso – sono gestiti in piccoli branchi rispettando le loro esigenze naturali e vivono in recinti dotati di ricoveri e ampi spazi aperti. Un’oasi dove cavalli e persone hanno trovato il loro equilibrio”.