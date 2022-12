DE SERO, SOCIO COLDIRETTI ROVIGO, DONA L’ALBERO ALLA REGIONE

L’operazione si è svolta ieri, nonostante il maltempo

Altezza tre metri e cinquanta, dieci anni di età, è una pianta sempre verde coltivata in vivaio in un vaso da 160 litri ed è arrivata a destinazione via barca: sono queste le caratteristiche dell’albero di Natale donato al Consiglio regionale del Veneto dai Vivai De Sero di Villadose e che nei prossimi giorni sarà addobbato a Palazzo Ferro Fini.

“Da anni è un dono che il Polesine fa al Consiglio regionale del Veneto in rappresentanza di Coldiretti e del mondo vivaistico regionale – commenta Filippo De Sero di Villadose, socio di Coldiretti Rovigo -. Nonostante le condizioni climatiche avverse di ieri, siamo riusciti nella tradizionale impresa di consegnare in Canal Grande l’albero di Natale, pronto per le decorazioni natalizie in Regione. Ora attendiamo curiosi di vedere come sarà addobbato. A noi comunque fa sempre piacere donare al Consiglio una pianta in rappresentanza degli sforzi del mondo agricolo”.

L’albero potrà essere, finite le feste, o messo a dimora in sicurezza presso un giardino dove potrà svilupparsi e crescere tenendo conto delle dimensioni che potrà raggiungere in pochi anni (anche i 20 metri di altezza!) oppure collocato e ricoltivato in un vivaio e pronto per essere poi riutilizzato il prossimo anno. Si tratta di un abete rosso della varietà ‘Picea Excelsa’ ed è una pianta ‘franca di vaso’, che nel gergo tecnico è garanzia di attecchimento, avendo un apparato radicale adeguatamente sviluppato per poter poi essere messa a dimora. È un albero che sopporta le temperature della nostra pianura. L’albero è stato consegnato dai collaboratori del ‘Vivaio De Sero’ ai tecnici della Regione che l’hanno trasbordata via barca dal Tronchetto a Palazzo Ferro-Fini a Venezia.

