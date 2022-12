Borriello: “Vaccini pneumococco e herpes zoster da fare tutto l’anno”

(Adnkronos) – Catia Rosanna Borriello, responsabile struttura Malattie Infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione della direzione generale Welfare Regione Lombardia, in occasione dell’evento “Percorsi Vaccinali per i soggetti fragili: nuove prospettive per la Regione Lombardia” ha spiegato quali siano i percorsi attivi da favorire per proteggersi dalla temuta triade herpes zoster, pneumococco e influenza.

(Adnkronos – Salute)