Programma

La Rassegna Gospel Soul & Dintorni Festival propone originali concerti musicali, incontri, proiezioni a tema e percorsi guidati sulla rappresentazione del sacro all’interno di alcuni monumenti della città, per rendere ancora più coinvolgenti le festività del mese di dicembre.

Il Festival trova nella musica originale afroamericana il motivo della sua collaudata identità, uno sguardo rivolto al gospel, al soul, al blues fino a toccare lo spiritual e il jazz, per comprendere una serie di generi diversi che nascono dalla stessa radice culturale. La rassegna propone inoltre percorsi paralleli alla ricerca della spiritualità e della condivisione, considerando l’approssimarsi del Natale. E proprio la Musica Gospel con la sua coinvolgente carica vitale è il collante del Festival, con tutta la sua espressione di libertà, la sua poetica di liberazione, il suo senso di condivisione sociale, scandito dal coinvolgente ritmo che troverà il suo momento finale nel concerto di chiusura dell’edizione 2022 con i prestigiosi cantanti del “Real Soul of Gospel” di New Orleans direttamente dagli Stati Uniti d’America.

Eventi a cura dell’Associazione Promovies.

Programma concerti

Sabato 3 dicembre, ore 21.00

Sala Consiliare – via Guasti, 12/c (alla Guizza)

CONCERTO DI SOUL MUSIC con la cantante ALICE SINGER

Alice Singer una voce interessante, un’interprete che trova le sue origini nell’America del Sud, nel Brasile. Ha partecipato a musical come “A Christmas Carol” ed “Hair”, si esibisce con successo da anni, ha collaborato con la cantante americana Cheryl Porter. Il suo repertorio è molto vario e spazia dallo spiritual alla musical gospel e jazz. Si distingue per le sue doti vocali che la rendono una cantante blues e soul davvero affascinante ed emozionante.

INFO – Ingresso gratuito con prenotazione su www.promovies.it

Domenica 4 dicembre, ore 11

Chiesa di San Michele Arcangelo a Salboro – via Pozzoveggiani, 4

Incontri e Percorsi d’Arte – ALLA RICERCA DEL PARADISO 1

Una visita guidata all’Oratorio di San Michele alla Chiesa di Pozzoveggiani. Il cielo e il paradiso nel mondo del sacro e nella mitologia. Stelle, animali e combattenti nel cielo della Chiesa di Pozzoveggiani, una delle più antiche di Padova. È dedicata all’Arcangelo San Michele, come spesso accadeva ai luoghi posti ai confini della città. La struttura è molto semplice e, all’interno, conserva affreschi del XII secolo.

Intervengono Emanuele Aliotta e Gianfranco Maritan.

INFO – Ingresso con prenotazione su www.promovies.it

Lunedì 5 dicembre, ore 21,00

Sala Polivalente Quartiere 4 Sud-Est – via S. Maria Assunta, 35

ARETHA FRANKLIN LA REGINA DEL SOUL

Il film-documentario di un leggendario concerto di Bob Rooyens e la storica Intervista di Joost Den Draaijser

in collaborazione con Veneto Padova Spettacoli

Un omaggio ad una delle più grandi voci del Novecento, la più autorevole e più influente, la regina del soul Aretha Franklin che è scomparsa a Detroit il 16 agosto del 2018. Una voce unica, inimitabile, tanto sacra quanto sfacciatamente profana che è stata il motore dei balli degli anni ’60, la colonna sonora delle marce per i diritti civili e la musa ispiratrice di intellettuali e leader neri come James Baldwin, Martin Luther King, Langston Hughes e Malcolm X.

Di lei disse la grande Lena Horne: “E’ un tesoro della cultura afro americana. Spontanea, potente, esplosiva. La sua generosità mi fa piangere”. Un nitido film-fotografia della più grande cantante soul di tutti i tempi nel momento migliore della sua straordinaria carriera.

INFO – Ingresso gratuito con prenotazione su www.promovies.it

Sabato 10 dicembre, ore 21,00

Sala Carmeli – via Galileo Galilei, 36

CONCERTO con ARMANDO BATTISTON in “GOSPEL BLUES JAZZ AND SPIRITUAL” (pianoforte, organo elettrico, armonica a bocca, voce)

Un concerto che presenta un repertorio musicale di grande impatto emotivo che spazierà dai classici famosi spirituals e gospels ai brani soul e le coinvolgenti improvvisazioni jazz dell’artista. Un progetto in cui il poliedrico compositore friulano Armando Battiston fonde le peculiarità del jazz con il soul che caratterizza la musica spiritual e gospel dando vita a sonorità vive, frizzanti, nel profondo rispetto della religiosità di cui il mondo afroamericano è intriso. Un originale musicista che vanta una illustre carriera, un polistrumentista che sa emozionare con le sue bellissime interpretazioni.

A seguire: Incontro “Dal Gospel al Jazz. Le radici della musica”

INFO – Biglietto € 10 intero, € 8 ridotto (studenti e over 65).

Prevendite biglietti a Padova: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio 289 – Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 – Paltana)

Prevendita on-line: Circuito VivaTicket – www.vivaticket.it, sito www.promovies.it

Domenica 11 dicembre, ore 16,00

Trinità in Padova – Chiesa SS. Trinità dell’Arcella – via Enrico Bernardi, 20

Incontri e Percorsi d’Arte

ALLA RICERCA DEL PARADISO 2

Sito monumentale del Quartiere Arcella. La Santissima Trinità in Padova edificata nel 1941, venne subito danneggiata dai bombardamenti e restaurata nel 1948. Si tratta dell’unica Chiesa in Padova dedicata alla SS. Trinità. I fratelli Armando e Galliano Migliolaro ne hanno affrescato il catino absidale che rappresenta la Gloria della Trinità ed una serie di angeli, patriarchi, padri della Chiesa ed apostoli. Il Paradiso raffigurato si trova nell’enorme abside di 200 mq.

ingresso libero con prenotazione sul sito www.promovies.it

Sabato 17 dicembre, ore 20,30

Centro Culturale Altinate / S. Gaetano – via Altinate, 71

INCONTRO D’AUTORE CON IL REGISTA THOMAS TORELLI

e a seguire prima visione del film documentario “Il sentiero della gioia” di Thomas Torelli

Un particolare evento alla presenza dell’autore e regista romano Thomas Torelli che sarà presente in sala, incontrerà e si intratterrà con il pubblico. In programma anche la proiezione in prima visione di “Il sentiero della gioia” che grazie alla esperienza personale e al lavoro di ricerca condotto in tutti questi anni ha portato Thomas Torelli ad incontrare alcune menti illuminate dei nostri tempi. Il film ci guida passo passo lungo il “sentiero della Gioia”, un percorso di consapevolezza in grado di trasformare la nostra esistenza.

Da sempre la felicità è stata considerata il fine ultimo della vita, l’obiettivo da raggiungere per considerarsi soddisfatti, e da sempre l’uomo si domanda come fare per raggiungerla. L’errore sta tutto nella premessa, nell’obiettivo iniziale, la ricerca della felicità, appunto. Non la troveremo mai se non la scegliamo ogni giorno.

La gioia non può essere il fine, ma deve essere il mezzo per raggiungere una vita piena. Il film ci propone un viaggio in questa filosofia di vita, raccontata attraverso la voce di esperti e persone “comuni” che con i loro studi e i loro percorsi di vita ci dimostreranno come sia possibile trasformare le difficoltà in opportunità.

INFO – Biglietti: intero € 8,50 – ridotto € 6,50 (ragazzi fino ai 14 anni e over 65)

Prevendite biglietti a Padova: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio 289 – Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 – Paltana)

Prevendita on-line: Circuito VivaTicket www.vivaticket.it, sito www.promovies.it

Si consiglia l’acquisto in prevendita.

Domenica 18 dicembre, ore 11

Battistero della Cattedrale – Piazza del Duomo di Padova

Incontri e Percorsi d’Arte

ALLA RICERCA DEL PARADISO 3

Battistero della Cattedrale – Piazza del Duomo di Padova

La scoperta delle immagini del Paradiso nella storia dell’arte di Padova, si conclude nel Battistero della Cattedrale, recentemente diventato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Un percorso guidato al ciclo di affreschi di Giusto de Menabuoi a cura di Gianfranco Maritan e Emanuele Aliotta, un viaggio nell’opera d’arte e nella sua rappresentazione teologica.

Ingresso con prenotazione (biglietto a pagamento 10 €) www.promovies.it

Lunedì 19 dicembre – ore 21,00

Sala Polivalente Quartiere 4 Sud-Est – via S. Maria Assunta, 35

A GOSPEL CHRISTMAS – Il film concerto con Ray Charles

e il coro THE VOICES OF JUBILATION CHOIR dello Stato del New Jersey di Stuart Benjamin

Lo straordinario concerto con Raymond Robinson Charles, cantante statunitense completamente cieco dall’età di sei anni e il famoso coro dei The Voices of Jubilation Choir dello Stato americano del New Jersey, ripresi nel film documentario di Stuart Benjamin. Il mitico Ray Charles, considerato uno dei pionieri della musica soul, seppe coniugare sonorità diverse dal rhythm and blues alla musica country, dal vocal jazz al piano blues fino al soul blues. Suonava pianoforte, organo e sax alto. Interpretò il blues, poi si orientò verso la soul music, mescolando il blues e il gospel ed ha vantato collaborazioni con stelle della musica come B.B. King, Elton John, Norah Jones e Johnny Mathis.

Soprannominato “The Genius” per il suo grande talento artistico, la sua canzone “Georgia on My Mind” è stato il suo maggior successo ed assieme ad altri motivi come “I Can’t Stop Loving You”, “Unchain My Heart”, “Hit the Road Jack” gli hanno valso tredici Premi Grammy. Di lui Frank Sinatra disse: “E’ l’unico vero genio nel nostro campo”.

INFO – Ingresso gratuito.

In collaborazione con Veneto Padova Spettacoli

Venerdì 23 dicembre – ore 21,00

Sala Polivalente Quartiere 4 Sud-Est – via S. Maria Assunta, 35

Incontro con Emanuele Aliotta e Presentazione dei film JE VOUS SALUE, MARIE di Jean-Luc Godard

con Juliette Binoche, Myriem Roussel, Thierry Rode

e a seguire il corto “Il libro di Maria” di Anne-Marie Mieville

“Je vous salue Marie” racconta la storia di Maria, figlia di un benzinaio e fidanzata di Joseph a cui Gabriel annuncia che avrà un figlio. Joseph si dispera ma grazie all’amore finisce per accettare un figlio non suo. Jean-Luc Godard propone un’opera visivamente splendida: un film mistico, forse non cristiano, ma neanche blasfemo benchè non privo di un sottile umorismo di filigrana; l’opera è stata sequestrata per vilipendio alla religione e poi dissequestrata. Godard, da quel provocatore che è stato, ha voluto raccontare alla sua maniera la storia dell’Immacolata Concezione. Come personaggio principale c’è infatti una ragazza di nome Maria. Il film è costruito con il classico montaggio “maledetto” che ha fatto amare il cineasta da parte della critica e odiare dalla gran parte del pubblico.

Il film si aggiudicò il Premio della Giuria ecumenica del Festival di Berlino, ma fu vittima di violenti attacchi di cattolici francesi ed italiani conservatori e integralisti con intervento personale del Papa Wojtyla.

“Il libro di Maria” di Anne Marie Mieville, è un cortometraggio delicato, rigoroso e pulito che la regista, compagna e collaboratrice di Godard, decise di girare a completamento di “Je vous salue, Marie”. Il film racconta la storia di solitudine della piccola Maria, 11 anni, che vive in maniera drammatica la separazione dei genitori e reagisce dedicandosi alla lettura, alla lettura, alla musica e alla danza.

INFO – Ingresso libero

Giovedì 29 dicembre – ore 21,15

Centro Culturale Altinate / S. Gaetano

REAL SOUL OF GOSPEL in CONCERTO “THE ORIGINAL AMERICAN GOSPEL 2022”

Direttamente da New Orleans – Stato della Louisiana (USA)

Arrivano a Padova dagli Stati Uniti d’America i favolosi THE REAL SOUL OF GOSPEL, la formazione dei talentuosi e irresistibili musicisti di New Orleans per chiudere con il loro spettacolare Concerto il “Gospel Soul & Dintorni Festival 2022” promosso e organizzato dalla Promovies. Con il loro “The Original American Gospel” rappresentano la vera essenza dello Stato della Louisiana.

Il gruppo può contare oltre 300 anni di esperienza nella musica gospel, ognuno di loro attraverso caratteristiche vocali ed esperienze musicali diverse porta nella band un tocco di classe ed originalità che rende speciale il loro sound. Il repertorio è caratterizzato da canzoni tradizionali ma è anche ricco di brani e arrangiamenti tipici della Louisiana, lungo il Mississippi e di tutto il Sud degli States.

Nella formazione spiccano Alfred Penns e Floyd Turner, che sono membri originari dello storico Gruppo Gospel di grande successo internazionale noto come The Friendly Travelers, con più di 40 anni di carriera alle spalle mantengono ancora lo spirito, la visione e la creatività delle origini dilettandosi anche nello stile “a cappella” e accompagnati dal pianoforte.

Nel circuito gospel delle chiese Battiste Americane sono considerati fra le realtà più amate ed apprezzate per l’energia profusa nel diffondere la musica della “buona novella”. Sono stati i primi ad incidere per la prestigiosa Malaco Records nel ‘78, ingaggio che permise loro di esibirsi al fianco di grandi stars come la cantante Gladys Knight o il gruppo dei Mighty Clouds of Joy. Hanno alle spalle un’intensa attività concertistica sia nello Stato della Louisiana che in tutta l’America e sono conosciuti in tutt’Europa.

INFO – Ingresso: biglietti € 20 interi; € 15 ridotto (ragazzi fino a 14 anni)

Prevendite biglietti a Padova: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio 289 – Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 – Paltana)

Prevendita on-line: Circuito VivaTicket www.vivaticket.it, sito www.promovies.it

INFORMAZIONI

www.promovies.it

