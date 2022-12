Pubblicati gli esiti di Sportivamente 2022

Sono 352 le Associazioni e Società sportive dilettantistiche delle province di Padova e Rovigo che riceveranno un contributo per la loro attività.

Sportivamente mira a promuovere lo sport tra i giovani, con l’obiettivo di aiutarli a mantenersi in salute e veicolare valori importanti per la loro crescita personale.

Il progetto, ideato e sostenuto dalla nostra Fondazione, è coordinato dal Coni Veneto in collaborazione con le Delegazioni Coni di Padova e Rovigo.

750.000 euro per diffondere la cultura dello Sport

Il lungo periodo di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ha costretto le associazioni sportive a sospendere e/o limitare la loro operatività, causando una diffusa difficoltà sociale ed economica che rischia di compromettere la ripresa delle loro attività ordinarie, con il pericolo di “implosione” del sistema sportivo.

Il progetto proposto dalla Fondazione vuole sostenere le associazioni e la promozione della cultura dello sport tra i giovani, anche grazie all’impiego di tecnologie digitali.

Il contributo potrà coprire i costi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e/o mobili o di materiale sportivo di consumo, per l’adeguamento dell’impiantistica e delle attrezzature funzionali ad assicurare il distanziamento sociale, per le attività svolte nelle scuole primarie e per la partecipazione a progetti di promozione sportiva promossi da Coni, Educamp e Centro Coni.

