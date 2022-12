Master Osteopatia Pediatrica: 9 Seminari da Marzo 2023

Torino, 25 novembre – L’Accademia Osteopatia Torino darà il via, a partire da Marzo 2023, al Master in Osteopatia Pediatrica. Il corso consisterà in 9 seminari in presenza e sessioni di training online con VLE – Virtual Learning Environment (“ambiente virtuale di apprendimento”) dedicato.

ASOMI è una scuola che adotta una didattica di alto livello, con la quale mira a formare gli studenti per garantirgli il raggiungimento dei propri obiettivi. L’approccio multidisciplinare dei corsi è essenziale per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessarie per il successo dei professionisti del domani.

Gli studenti riceveranno una formazione a 360 gradi sugli approcci e i trattamenti più rilevanti per il trattamento osteopatico, sia durante le diverse fasi evolutive a partire dai primi mesi di vita, che nella donna in gravidanza.

L’obiettivo del Master è infatti quello di rafforzare le conoscenze e le abilità pratiche dei partecipanti nell’area specialistica dell’osteopatia pediatrica.

Il corso postgraduate prevede 9 Moduli, suddivisi, secondo una propedeutica e progressiva acquisizione delle competenze, secondo gli approcci alle diverse fasi di crescita, alle disfunzioni e alle aree di trattamento osteopatico.

●Modulo 1 – Introduzione alla clinica osteopatica pediatrica

●Modulo 2 – L’approccio osteopatico alla gravidanza e al parto

●Modulo 3 – L’approccio osteopatico ai dismorfismi cranio-facciali e paralisi cerebrali

●Modulo 4 – Struttura e funzione del sistema stomatognatico nel paziente pediatrico e nell’adolescente

●Modulo 5 – L’approccio osteopatico al sistema visivo

●Modulo 6 – L’approccio osteopatico in ambito ortopedico pediatrico

●Modulo 7 – L’approccio osteopatico alle disfunzioni dell’apparato respiratorio

●Modulo 8 – L’approccio osteopatico alle disfunzioni gastroenteriche pediatriche

●Modulo 9 – L’approccio osteopatico ai bambini con disturbi del comportamento

Ogni modulo prevede un’ulteriore ripartizione in capitoli multidisciplinari per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti. Verranno discusse infatti tematiche attinenti al campo:

-clinico,

-del primo soccorso,

-dell’eziopatogenesi,

-dell’ortodonzia e della biomeccanica,

-anatomico,

-ortottico,

-ortopedico

-dell’apparato respiratorio

-immunologico

-dei disturbi del comportamento.

La direzione del corso è affidata a Christian Ciranna Raab, Professore Associato e Capo del Dipartimento Pediatrico, e a Paolo Tozzi, Osteopata, Fisioterapista e Capo dell’Accademia di Osteopatia presso ACS College.

Asomi porta tra i suoi docenti medici, ricercatori ed esperti nei diversi ambiti di specializzazione promossi dagli insegnamenti. Gli elementi distintivi dei professionisti che terranno le lezioni sono una formazione di alto profilo e una affermata esperienza nel campo, oltre che passione per la docenza e l’osteopatia

Gli studenti avranno a propria disposizione un campus di altissimo livello, presso il palazzetto AlpiTour, con più di 2500 metri quadrati di struttura con tutti i servizi necessari, come laboratori e aule per lezioni teoriche e pratiche, una palestra, un’area relax, la Student House e una biblioteca, ricca di manuali da consultare.