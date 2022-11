Cuttini e Gardini in coro: “Gara difficile, non spaventiamoci”

I bianconeri chiuderanno il programma della 9° giornata di SuperLega contro la Vero Volley Monza, coach Jacopo Cuttini e Davide Gardini hanno presentato la gara alla vigilia: “Monza con tanti giocatori di livello, ma non siamo spaventati”.

Appuntamento alla Kioene Arena domani alle 20.30 (diretta VolleyballWorld).

L’AVVERSARIO. “Sappiamo che Monza ha un roster importante – esordisce il coach – a cominciare da Grozer, uno degli opposti migliori del campionato. Ma non solo lui, hanno tanti giocatori con qualità che possono essere determinanti in ogni momento della gara. Sulla stessa linea il giovane schiacciatore: “La chiave potrà essere rallentare proprio Grozer che è un momento di forma ottimale, ma in generale credo abbiano una buona combinazione tra talento ed esperienza all’interno della squadra”.

L’EX ZIMMERMANN. “Jan è un giocatore che spinge sempre al massimo – continua Cuttini – da quando è arrivato a Monza in poco tempo sta facendo girare la squadra in modo ottimale. Noi lo conosciamo e sappiamo quali sono le sue caratteristiche migliori, cercheremo di limitarle”.

LA STAGIONE DI DAVIDE. “Da quando sono arrivato mi sento cresciuto sotto molti aspetti, sia di gioco che mentali – conclude Gardini – Non so a che punto sono, ma con il duro lavoro che sto facendo non posso che fare passi avanti. Di sicuro sto lavorando molto anche sulla ricezione, fondamentale che rispetto all’America qui in Italia è tutta un’altra cosa”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 23 i precedenti tra le due formazioni, Padova è avanti nelle vittorie (12). L’ultima vittoria bianconera in casa risale al 2018 (3-1). La sfida sarà arbitrata Rossella Piana (1° arbitro) e Vincenzo Carcione (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Roberto Danieli.

SCARICA IL MATCH PROGRAM DI DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

BIGLIETTI PER SFIDA CON SIENA E PIACENZA. I tagliandi per la sfida casalinga per il recupero contro la Emma Villas Aubay Siena di giovedì 8 dicembre alle 17 sono in vendita nella sezione dedicata del sito Vivaticket fino a 30’ dopo l’inizio del match. Il giorno dell’incontro le biglietterie della Kioene Arena saranno aperte con tariffe maggiorate, ulteriori dettagli a questa pagina.

A partire da martedì 29, invece, saranno attive le prevendite per il il match del match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza in programma domenica 11 dicembre alle 18 alla Kioene Arena. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.pallavolopadova.com.

CONVOCAZIONI CLUB ITALIA. Simone Rinaldi e Gabriele Zillio sono stati convocati dal Club Italia allargato dal 12 al 18 dicembre 2022. L’appuntamento si terrà presso il Centro Olimpico “Giulio Onesti” di Roma. Agli atleti della formazione U17 bianconera si unirà anche Giorgio Sabbadin, allenatore della stessa categoria nell’Accademia bianconera e selezionatore del Veneto.

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER IL MATCH CON MONZA. Non solo volley nella grande serata di domani alla Kioene Arena. L’intrattenimento sarà continuo: nelle pause tra primo e secondo set e tra secondo e terzo si potrà assistere all’esibizione “Acqua e Fuoco” della scuola di ginnastica ritmica della Polisportiva Union Vigonza. Inoltre, di fronte allo store ufficiale di Pallavolo Padova, si potranno acquistare i panettoni artigianali di Casa Priscilla, charity partner della società bianconera che si prende cura di mamme, minori, donne maltrattate e famiglie in difficoltà.

