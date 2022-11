Giornata internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne: il 25 novembre 2022 in provincia di Padova

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dalle Nazioni Unite oltre 20 anni fa, con una risoluzione in cui si definisce questa violenza «una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non viene denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano».

Una ricorrenza quindi per ricordare tutte le donne vittime di violenza e per affermare una cultura del rispetto e della non violenza.

La Provincia di Padova porta avanti, tra le sue attività istituzionali, l’obiettivo di diffondere la cultura delle pari opportunità nel rispetto delle diversità, fondamentale per prevenire la violenza di genere, perpetrata soprattutto contro le donne. L’Ente, che all’interno del proprio Consiglio assegna una delega specifica alle Pari Opportunità, affidata ad Anna Barzon, sostiene l’attività della Consigliera provinciale di Parità, Silvia Scordo, di nomina nazionale e attiva sul territorio provinciale.

Grazie ai finanziamenti della Provincia, partiranno a dicembre 2022 nelle scuole secondarie di primo grado, i primi corsi promossi dalla Consigliera di Parità e realizzati grazie alla collaborazione del Centro Veneto Progetti Donna, dedicati proprio ad educare le giovani generazioni alle relazioni contro la violenza, responsabilizzare nei confronti dell’uso dei social, riconoscere le proprie possibilità e opportunità come cittadine e cittadini, sviluppando una cittadinanza attiva e responsabile.

Ad aprile 2022 è stato sottoscritto in Provincia un Protocollo d’Intesa tra la Consigliera di Parità e il Centro Veneto Progetti Donna, associazione che lavora in prima linea affinchè la violenza contro le donne non continui ad essere un fatto normale. Si è così voluto sancire l’avvio di una collaborazione sui temi della violenza maschile contro le donne, la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro e le pari opportunità, temi che chiamano in campo la responsabilità delle Istituzioni e della società civile.

Da oltre un anno la Provincia e la Consigliera di Parità fanno parte del Tavolo istituito dal Comune di Padova per il Contrasto alla Violenza contro le Donne, proprio per promuovere strategie operative condivise per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto a questi fenomeni di violenza. Solo coinvolgendo l’area vasta del territorio e facendo rete tra i principali attori in campo, si può affrontare questo terribile fenomeno sociale di violazione dei diritti umani.

Nel mese di novembre e in particolare nella giornata del 25, vengono organizzate dai Comuni del territorio, in collaborazione con Enti ed Associazioni, varie iniziative per ricordare le donne vittime di violenza e sensibilizzare la collettività sulla cultura del rispetto, della parità e della non violenza. Per trovare l’evento di proprio interesse, consultare:

Il 25 novembre 2022 Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, sarà simbolicamente colorato di rosso, pur nella convinzione che ogni giorno si deve combattere la violenza sulle donne.

(Provincia di Padova)