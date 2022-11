Bper, Maci nuovo responsabile direzione territoriale centro ovest

Roma, 25 nov. Simone Maci è stato designato come nuovo Responsabile della Direzione Territoriale Centro Ovest di Bper Banca, che comprende le regioni di Lazio, Toscana e Umbria, che conta sulla presenza in tutta l’area di 191 filiali, 1332 dipendenti, 17 centri private e 3 centri imprese, con un Prodotto Bancario Lordo pari a circa 13,5 miliardi di euro. Subentra nel ruolo a Luigi Zanti che assumerà analogo incarico alla guida della nuova Direzione Territoriale Liguria dal 28 novembre prossimo. Lo rende noto Bper in un comunicato.

“Alla guida della Direzione Territoriale Centro Ovest – sottolinea l’ad di Bper Banca, Piero Luigi Montani – abbiamo scelto un manager di alto profilo, Simone Maci, già responsabile delle imprese nelle province dell’area ovest della Lombardia. Maci si distingue per essere un professionista di ampia e diversificata esperienza in vari ambiti della banca, che sarà in grado di supportare la crescita economica delle aree presidiate, di sviluppare la relazione con le istituzioni del territorio e con la clientela, attuale e potenziale, e di rafforzare ulteriormente il ruolo di BPER Banca come punto di riferimento per famiglie e imprese”.

