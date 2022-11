ArtCiocc: il tour dei cioccolatieri giunto alla XIV Edizione. Dal 23 al 27 novembre nel cuore di Padova

Torna a Padova per la quattordicesima edizione, Art&Ciocc, il tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che inonderà di dolcezza le centralissime via Cavour, via S. Lucia e piazza Garibaldi.

Da giovedì 23 a domenica 27 novembre gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

“Il cioccolato che ha radici antichissime – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova – contiene la serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. Spesso quando siamo stanchi o abbiamo bisogno di energia, mangiamo cioccolato e sembra che ci risollevi: non è una sensazione, ma è pura verità. Oggi la città di Padova si prende cura dei cittadini con questa manifestazione, donando loro un pizzico di felicità e benessere. Più cioccolata per tutti e ad Art&ciocc ce n’è per tutti i gusti. Sono rappresentate tutte le regioni d’Italia, dal Piemonte alla Calabria, senza dimenticare le specialità della Sicilia”.

Tartufi, ganache di cioccolato alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, liquori al cioccolato e “speziati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.

“Si tratta di un appuntamento tanto atteso – ha detto l’assessore al Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa – ed è il modo con il quale anticipiamo e portiamo l’inizio delle manifestazioni natalizie in città. Sono tantissimi i cittadini che frequentano gli stand in questi giorni: questo ci permette di aumentare l’attrattività del centro storico, dando vivacità e considerando che tutte le posizioni dei gazebo sono state concordate con i negozi, perché l’idea è quella di un’alleanza tra commercianti per far crescere l’attrattività e fare in modo che ci sia un grande avvio delle festività natalizie”.

I cioccolatieri presenti in centro storico, provengono da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato. Sarà presente anche un’azienda straniera proveniente dalla Spagna.

“Quella di Padova è una delle tappe più attese del tour – afferma l’organizzatore Roberto Donolato – un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono gustare il cioccolato artigianale di qualità, con tanti stand di prodotti regionali che sapranno regalare per quattro giornate, golose specialità”.

Art&Ciocc il Tour dei Cioccolatieri è anche un’occasione per vivere la città e offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non è solo un’esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città.”

Si rinnova inoltre la collaborazione con la rassegna “Novembre Patavino” dell’Associazione Veneto Suoni e Sapori: venerdì 25 novembre nella Sala Bianca del Caffè Pedrocchi si terrà il workshop “100% cioccolato” con degustazioni e abbinamenti cioccolato & vino in collaborazione con il Consorzio dei Vini DOC Colli Euganei e il Maestro Cioccolatiere Luca Passatutto della Pasticceria Favalli di Montagnana.

Tra le simpatiche novità del tour il totem #faccedaciocc, per scattare foto e selfie da condividere sui social.