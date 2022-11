Le ultime su Fagioli, Gonzalez, Gayà, Maignan, Zapata e…

L’attaccante argentino e il difensore spagnolo OUT dal Mondiale, le condizioni



Roma, 19 nov. – Italia: KO Fagioli, le condizioni

Dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, alza bandiera bianca anche Nicolò Fagioli. Domenica sera, a Vienna, infatti della Juve che ha accusato un problema al piede destro ed è, dunque, indisponibile.



Fiorentina: l’esito degli esami medici di Gonzalez, c’è lesione!

“Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo”. Questo uno stralcio della argentino, infortunatosi nel ritiro dell’Albiceleste, e il giocatore dunque non prenderà parte dunque al Mondiale in Qatar.



Spagna: KO Gayà, niente Mondiale

La Nazionale spagnola del commissario tecnico Luis Enrique deve fare i conti con un infortunio che rischia di pregiudicare i piani per il Mondiale in Qatar. A pochissimi giorni dal via, , capitano del Valencia, a causa di una distorsione alla caviglia. Al suo posto, Luis Enrique ha ufficializzato la scelta: ci sarà Alejandro Balde del Barcellona.



Milan: in quattro verso il recupero, le ultime dall’infermeria

Rossoneri in campo il 30 dicembre in Olanda per un’amichevole contro il PSV Eindhoven, mister Pioli confida di avere a disposizione per quella data Calabria, Maignan e Saelemaekers oltre Messias che ha saltato l’ultima di campionato contro la Fiorentina. Staff medico al lavoro, vige l’ottimismo, soprattutto per recuperare pedine per la ripresa della Serie A in programma il 4 gennaio 2023.



Atalanta, sirene inglesi per Zapata

Stagione difficile per Duvan Zapata, fermo a quota 1 gol in campionato, ma soprattutto condizionato dagli infortuni. Il colombiano ha rinnovato il contratto con l’Atalanta lo scorso settembre, ricco rinnovo da quasi 3 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2025. Tuttavia, la finestra invernale di calciomercato potrebbe vedere Zapata salutare Bergamo: sulle sue tracce sembrerebbero esserci infatti in Serie A. Qualora arrivasse un’offerta accettabile, la Dea potrebbe trattare la cessione della punta.

