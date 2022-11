È tempo di elezioni per le operatrici e gli operatori di Servizio Civile Universale

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha avviato in data 12 settembre 2022 la procedura elettiva della Rappresentanza (ex art. 9, D.lgs. n. 40/2020) per le posizioni di delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell’Estero, rappresentanti regionali e rappresentanti nazionali delle operatrici e degli operatori di servizio civile universale.

Le volontarie e i volontari hanno potuto così presentare la propria candidatura a delegato, corredata di programma elettorale, dal 28 settembre fino alle ore 15:00 dello scorso 10 novembre.

L’elenco delle candidate e dei candidati di ciascuna Regione e Provincia autonoma è già consultabile sul sito del Dipartimento e tutto il periodo fino al 9 dicembre sarà dedicato alla campagna elettorale.

Le elezioni – completamente on-line e attraverso SPID – avverranno dal 12 fino alle ore 15:00 del 16 dicembre. I delegati eletti potranno poi candidarsi per i ruoli di rappresentante regionale e rappresentate nazionale. L’intera procedura, che terminerà a febbraio 2023, porterà all’elezione dei due nuovi rappresentanti nazionali per le Macroaree Centro ed Estero, che saranno nominati componenti della Consulta Nazionale per il Servizio Civile universale.

Per il Veneto – che conta un valore assoluto di giovani in servizio pari a 1.218, attualmente rappresentati dalle delegate Anna Morra e Ludovica Bus e dalla rappresentante Chiara Gottoli – i delegati da eleggere sono 3 a fronte di 13 candidature pervenute.

Una buona partecipazione che sicuramente è anche il frutto dell’impegno degli Enti SCU nel formare le volontarie e i volontari sul valore della Rappresentanza, ma anche dello stesso ruolo da protagonista che la delegazione veneta ha avuto in questi ultimi anni.

A dare poi lo sprint finale verso la candidatura è stato un incontro Zoom organizzato mercoledì 9 novembre dal Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile in Veneto (CSEV) – di cui il CSV di Padova e Rovigo è componetene attivo – che ha visto l’intervento di Anna Morra e di Giovanni Rende, Presidente della Consulta Nazionale e Rappresentante Nazionale per la Macroarea Centro.

Entrambi, pur con compiti e prospettive differenti, hanno voluto condividere con i 38 partecipanti, la loro particolare esperienza e, più in generale, gli impegni richiesti per chi sceglie di ricoprire quest’incarico. Obiettivo dell’incontro, infatti, non è stato “convincere gli indecisi” a candidarsi, ma riflettere sul senso e sulla responsabilità di essere coinvolti a pieno titolo nella vita istituzionale del Paese e nella realizzazione delle finalità del servizio civile universale.

Oneri e doveri a cui, però, fanno da contraltare la creazione di rete, la conoscenza del territorio, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle potenzialità del servizio civile da sfruttare e migliorare, l’arricchimento personale e professionale che solo l’unicità di questo ruolo può apportare.

Il CSV di Padova e Rovigo, che da sempre ravvisa nella Rappresentanza un fondamentale strumento di confronto, cittadinanza attiva e partecipazione democratica, si impegnerà ad organizzare, in accordo con CSEV, assemblee locali per la presentazione dei programmi delle candidate e dei candidati e soprattutto ad investire sulle volontarie e sui volontari in servizio presso i suoi ETS di accoglienza in merito all’importanza e al valore del diritto di voto.

(CSV di Padova)