Este: Servizio Civile Regionale: online le graduatorie DEFINITIVE

Home Notizie Servizio Civile Regionale: online le graduatorie DEFINITIVE

Pubblichiamo le graduatorie DEFINITIVE relative ai progetti contenuti nel Bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale in Veneto (scadenza 6 ottobre 2022) – DGR 913/2022.

Le graduatorie evidenziano:

· i candidati idonei selezionati nell’ambito dei posti disponibili

· i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti

· i candidati non idonei

· i candidati assenti al colloquio

La data prevista di avvio dei volontari, comunicata dalla Regione del Veneto, è mercoledì 30 novembre 2022.

La conferma della data di avvio e l’indicazione dell’ora di convocazione presso la sede di attuazione, verranno pubblicate sul sito dell’ente titolare Amesci www.amesci.org indicativamente a inizio novembre, a seguito dell’approvazione delle graduatorie da parte della Regione del Veneto.

Per quanto riguarda l’eventuale assegnazione di volontari idonei non selezionati nei progetti o nelle sedi con posti vacanti, si comunica che le procedure per i subentri potranno iniziare non appena giungerà il nulla osta alla graduatoria da parte della Regione del Veneto.

COMUNEDIESTE_CREA_graduatoria_SCR2022

Allegato formato pdf

Scarica

COMUNEDIESTE_PASSI_graduatoria_SCR2022

Allegato formato pdf

Scarica

COMUNEDIESTE_RETE_graduatoria_SCR2022

Allegato formato pdf

Scarica

COMUNEDIESTE_VAI_TE_graduatoria_SCR2022

Allegato formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)