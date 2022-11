ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE CARBURANTE AGEVOLATO CAUSA SICCITA’

La Regione Veneto ha autorizzato un’ulteriore assegnazione di gasolio agevolato causa siccità, ora con il decreto di Avepa è già possibile presentare le istanze per l’irrigazione aggiuntiva 2022.

Le colture ammissibili, sono le stesse del decreto d’irrigazione soccorso 2022 (colture primaverili-estive). L’assegnazione di questa lavorazione è calcolata come 50% del valore tabellare previsto per l’irrigazione di soccorso di quella coltura (al netto della riduzione del 23%, come per tutte le lavorazioni).

Attenzione che i prelievi di questa assegnazione aggiuntiva, effettuati a ridosso della fine dell’anno, e che non possano essere giustificati con lavorazioni aziendali del periodo, dovranno essere tenuti in considerazione nella determinazione delle rimanenze finali dell’anno.

Dovrà inoltre essere verificato che non ci siano stai divieti d’irrigazione emanati dalle autorità locali (comuni o altri soggetti).

I nostri uffici rimangono a disposizione per chiarimenti.

(Coldiretti Padova)