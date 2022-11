Evento inserito nel progetto “Ramificazioni – percorsi artistici per raccontare Padova.

Il progetto si propone di rispondere all’esigenza di raccontare la città di Padova, i nomi illustri che l’hanno abitata o visitata, chi vi è transitato anche per un breve periodo ma ha lasciato segni indelebili nella sua storia, i luoghi rimasti nella memoria e nella cultura di questa città sono i primi obiettivi di questo progetto. Raccontare attraverso il teatro e la musica, fondendo i linguaggi e utilizzandoli per il grande valore aggregativo che possiedono è la modalità con la quale ci prefiggiamo di realizzarlo.

RIEMPIRSI DI CIELO è uno spettacolo in forma di racconto musicato.

Una lettura accompagnata da loop station e chitarra elettrica: suoni puliti o distorti descriveranno i rumori, le atmosfere e le visioni raccontate dall’autore nei suoi testi e tenteranno di accompagnare il pubblico in un viaggio poetico ed esplorativo della città di Padova.

Lo scrittore trevigiano ha scritto e narrato a più riprese di quel Veneto riconosciuto come la sua terra, la sua casa. Viaggiatore inquieto, collezionista di geografie e di paesaggi, ha saputo parlare e raccontare tanto le province quanto le città del veneto dello scorso secolo. In particolare i testi raccolti in Veneto felice, rappresentano l’ultima testimonianza di Giovanni Comisso sul Veneto, la sua terra, ripercorsa dalla bassa alle Alpi, nelle città e nei paesi più sperduti, fra personaggi più e meno noti. ‘Padova arcaica’ è il capitolo dedicato alla città che fu fondata, secondo leggenda, da Antenore, che rivive nel ricordo delle vite di Cornaro e Ruzante, nei dipinti di Giotto, tra le cattedre di Galilei e Morgagni e nei versi del Petrarca.

Riempirsi di cielo, è l’espressione suggestiva usata da Comisso per descrivere il senso di spazialità ariosa che si prova arrivando dalle piazze al Prato della valle.

Nicola Lotto, voce e chitarra elettrica, loop station

Informazioni

Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione

TAM TEATRO MUSICA

Tel. 049654669

[email protected]

