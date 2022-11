Scritto il 30 Settembre 2022 .

30 settembre 2022

Siamo a presentare il nuovo progetto “Le vie verdi di Valle Agredo: un percorso slow per scoprire il territorio” del Consorzio del Graticolato Romano. Un programma di visite guidate calendarizzato in coordinamento tra tutti i Consorzi Pro Loco di Padova e con il supporto di guide turistiche autorizzate dalla Regione Veneto per visitare paesi e luoghi di interesse turistico e naturalistico del territorio.

Tutte le iniziative sono rese possibili grazie ai contributi del Bando Regionale 2022 che sia il Comitato Provinciale che i 5 Consorzi della provincia di Padova, hanno ottenuto attraverso la LR n. 34/2014 DGR 283 del 22/03/2022.

Programma delle Visite Guidate

2 Ottobre Campodarsego – “Tergolandia: tra arte, storia e natura”.

Visita al parco, luogo artistico-naturalistico che si sviluppa seguendo il corso del fiume Tergola; visita alla chiesa campestre di S. Maria di Panigale e per concludere un simpatico pic-nic durante il quale sarà possibile degustare una selezione di prodotti tipici locali.

8 Ottobre Massanzago – “Villa Baglioni e la Antica Festa del Fumo: Il Tiepolo e le tradizioni locali”.

Visita guidata al complesso della Villa e al Molino; rievocazione dell’Antica Festa del Fumo, sprigionato durante la cottura delle castagne; mostra mercato e rappresentazione teatrale veneta; al termine degustazione di prodotti tipici locali.

23 ottobre Levada di Piombino Dese – “Villa Cà Marcello e Cà De Memi: la civiltà di villa e i prodotti tipici del territorio”.

Camminata nel tratto “Treviso-Ostiglia” un tunnel verde di alberi verso l’ingresso del complesso di Villa Ca’ Marcello, seguono la visita alla Residenza in stile palladiano e alla casa padronale Ca’ de Memi (ora agriturismo). Qui verrà organizzata una degustazione di prodotti tipici e la visita all’orto didattico.

26 Novembre ore 14:00 Tombolo e Cittadella – “La Palude di Onara e il Camminamento di Mura: la dinastia degli Ezzelino”

L’escursione avrà inizio presso la Palude di Onara e condurrà al parco caratterizzato da un microclima caratteristico. Ci si sposterà a Cittadella per il “camminamento di mura” con vista dall’alto della cinta muraria e la visita al museo Archeologico; a conclusione una degustazione di prodotti tipici locali.

Percorsi di scoperta del territorio che vogliono rappresentare anche momento di ritrovo e ritorno alla convivialità. A conclusione delle giornate la Pro Loco territoriale allestirà uno spazio per offrire ai partecipanti una degustazione di prodotti enogastronomici locali.

Tutte le visite guidate sono per un massimo di 20 persone. Obbligatoria la prenotazione al numero +39 349 178 0688 (Graziella)

Tutti gli eventi sono GRATUITI.

(Proloco Padova)