Este: “RoseRossePerTe”: uno spettacolo teatrale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il Vicariato di Este, con il progetto “TEATRANDO – Giovani e scuole in scena”, in collaborazione con l’azienda Komatsu Italia Manufacturing per “Sinergia” e con il patrocinio del Comune di Este, propone uno spettacolo teatrale di forte impatto in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne.

Lunedì 21 novembre, alle ore 21, presso lo Spazio Teatro di Komatsu (via Ateste 4), andrà in scena “RoseRossePerTe” di Loredana d’Alesio; con regia di Alberto Riello, con Alberto Riello e Stefano Corbo. Operatrici: Alice Zorzan e Mariasole Rizzi.

Lo spettacolo porta in scena il tema della violenza dell’uomo sulla donna: che sia manifesta o celata, tragica o avvilente. Attraverso i vari modi di agire violenza, si indaga sulla complessità del sentire maschile all’interno dei rapporti di coppia. Emergono temi fondamentali come la gelosia, il potere, il bisogno di controllo, ma anche il senso di frustrazione e la tendenza a trasportare le responsabilità dell’agito in chi subisce e non in chi agisce. La drammaturgia nasce dal libero adattamento di brano di letteratura classica e di cronaca nera reale.

A seguito della rappresentazione, si propone un dibattito con il coinvolgimento degli attori e della dott.ssa Roberta Volpin, Direttore del pronto soccorso-Ospedali Riuniti Padova Sud insieme alle Operatrici del Centro Veneto Progetti Donna, con il Gruppo R Coop. Polis. Gli interventi affronteranno riflessioni sul tema della violenza, sulla sua matrice culturale, sull’esperienza di chi lavora con gli uomini che agiscono violenza e con le donne vittime di essa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(Comune di Este)