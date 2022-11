Papa “La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini ai nostri fratelli ucraini. La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra”. Lo ha detto papa Francesco in occasione dell’Angelus a Piazza San Pietro. In precedenza nel corso della messa celebrata nella Basilicata di San Pietro, nel corso dell’omelia ha invitato alla speranza, ad alzare lo sguardo e non lasciarsi travolgere dagli “sconvolgimenti della storia”, reiterando poi il suo accorato appello anche per le vittime della “sciagura della guerra, che provoca la morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell’odio”.

