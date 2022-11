Arpav partecipa al Summit Aria Pulita per il Veneto

11/11/2022

Il 14 novembre a Venezia si tiene il Summit “Aria Pulita per il Veneto”, promosso da Legambiente in collaborazione con la Regione, che affronta il tema della qualità dell’aria con un focus sulle strategie comuni e le azioni per il risanamento dell’atmosfera. Arpav partecipa con un intervento sulle cause dell’inquinamento atmosferico nelle città e nel territorio regionale. L’evento presenta le strategie comuni, dal livello europeo a quello regionale, per il raggiungimento dell’obiettivo aria pulita e le azioni di risanamento dell’atmosfera intraprese a livello locale. Partecipano anche Laura D’Aprile, capo Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell’Ambiente, e Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’Ambiente

L’evento è trasmesso sul canale YouTube della Regione Veneto https://www.youtube.com/channel/UCkZgHeZp11h21quvZMF9B4A Il programma

(ARPAV)