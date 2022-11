Nasce il “Bosco Vivo” della Città di Selvazzano Dentro

Domenica 13 novembre dalle ore 9.30, nell’area adiacente al Parco di via Veneto, oltre 1000 piante, tra alberi ed arbusti nativi, selezionati tra le essenze tipiche dei nostri luoghi, saranno messi a dimora grazie al progetto della Provincia di Padova “Bosco Vivo” in collaborazione con l’Associazione “Spiritus Mundi odv”. Sabato 12 novembre è prevista inoltre la preparazione del terreno e degli scavi per la piantumazione degli alberi.

“Una bellissima iniziativa, – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per respirare aria più pulita, piantando un bosco di 1.000 alberi a Selvazzano Dentro, nell’area adiacente al parco di via Veneto. Vi aspettiamo sabato 12 novembre per aiutare a preparare il terreno e domenica 13 novembre con i vostri bambini a piantare gli alberi”.

“Siamo sollecitati quotidianamente – afferma Vincenzo Gottardo, Vicepresidente della Provincia di Padova – ad azioni che possano contribuire alla salvaguardia dell’ambiente per raggiungere gli obiettivi climatici prefissati a livello mondiale. Questa iniziativa è particolarmente significativa anche per molti altri aspetti: fa crescere una particolare sensibilità e matura l’assunzione di responsabilità al verde e alla natura soprattutto nelle giovani generazioni, crea un patrimonio arboreo costituito da centinaia di esemplari che popolano strade, parchi, e giardini, contribuisce alla socialità e rende più piacevole e vivibile il territorio”.

“Da sempre – spiega il Presidente dell’Associazione “Spiritus Mundi odv” Christian Marcolin – i nostri territori sono stati ricoperti da enormi foreste, intrisi di una Natura incontaminata ed incontrastata. Il giovane “bosco vivo” di Selvazzano, sarà un piccolo tassello per un segnale di ripartenza più lungimirante che porterà un plus valore a questa bellissima città. Per la sua estensione, arriverà a contenere oltre 1000 piante, tra alberi ed arbusti nativi, selezionati tra le essenze tipiche dei nostri luoghi, primi tra molti la quercia di Farnia ed il Carpino: un “polmone” che sorgerà vicino ad una zona residenziale e che un domani sarà fruibile a tutti, un patrimonio collettivo da difendere e tutelare con orgoglio”.

“Un’importante iniziativa – conclude l’Assessore all’Ambiente della Città di Selvazzano Dentro Mara Lazzaro – per diffondere il valore del rispetto dell’Ambiente e l’adozione di comportamenti e stili di vita virtuosi ed, in particolare, educare anche i più giovani fin dall’età scolare alla conoscenza e all’uso. Tra le iniziative di carattere ambientale intraprese dal Comune viene posto come obiettivo la riduzione degli inquinanti atmosferici e dei gas –serra”.

Per l’evento si consiglia di venire vestiti comodi, con guanti e scarponi/stivali e si troverà tutto l’occorrente già in campo.

Verrà inoltre fatta una dimostrazione pratica prima di iniziare l’attività e ci saranno i Volontari ad assistere durante la messa a dimora.

Per iscriversi:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-bosco-vivo-di-selvazzano-450419…

(Provincia di Padova)