Hellas Verona: infortunio per Faraoni, le condizioni

Il difensore tornerà a disposizione nel 2023



Roma, 9 nov. – Si complicano le cose in casa Hellas Verona in vista del match di domani al Bentegodi contro la Juventus e valido per la 14esima giornata di Serie A.

Si è infatti fermato Davide Faraoni: gli esami medici a quali è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale anteriore della coscia destra, tornerà a disposizione solamente a inizio gennaio con la ripresa del campionato.

Faraoni va ad aggiungersi alla lunga del club veneto. L’infermeria, infatti, vede già Ilic, Piccoli, Hrustic e Coppola.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)