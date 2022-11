Libri: a padova la presentazione de ‘il ragazzo delle api’ di piero gaffuri

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Mercoledì 9 novembre, alle 18, presso il Palazzo Moroni di Padova verrà presentato il libro “Il ragazzo delle api” (Castelvecchi) di Piero Gaffuri. Un racconto ambientato in Abruzzo in cui il protagonista, un giovane universitario di origine romana, decide e riesce a avviare un’attività di apicoltura sulle pendici delle montagne dell’alto Aterno tra mille difficoltà e sfide di ogni genere e che riesce a superare anche e soprattutto grazie all’aiuto del nonno e del padre. Parteciperanno, insieme all’autore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, lo scrittore e saggista, Gianfranco Bettin e l’apicoltore della riviera del Brenta, Andrea Bortolato.

Piero Gaffuri, nato a Padova nel 1956, laureato in filosofia, è uno scrittore e manager televisivo. Dopo un master post universitario in tema di Organizzazione Aziendale, nel 1984 entra in Benetton come Responsabile organizzazione. Nel 1989, dopo una breve esperienza in Seleco, è direttore del personale e dell’organizzazione presso la Cerved. Nel 1995 è senior consultant della società di consulenza Bain, Cuneo e Associati dove segue lo sviluppo e la gestione di progetti di ristrutturazione organizzativa e di divisionalizzazione di società di grandi dimensioni. Nel giugno 1997 diviene Responsabile della struttura Organizzazione, Sviluppo e Pianificazione delle Risorse – Corporate di Enel, sviluppando il progetto di divisionalizzazione dell’Azienda e seguendo – tra le altre cose – lo sviluppo manageriale, i programmi di incentivazione e compensation, la pianificazione delle risorse umane, la mobilità interaziendale.

Entra in Rai nel 1998 con l’incarico di Responsabile della struttura Sviluppo organizzativo, Pianificazione e Controllo Organici della Direzione Personale, Formazione e Organizzazione. Successivamente, lo stesso anno, è nominato Direttore della Direzione Organizzazione, Sistemi e Processi, e nel marzo dell’anno successivo direttore delle Risorse Umane. Nel 2000 gli viene affidata la Direzione della Produzione Tv. Nel 2003 si occupa di definire il progetto relativo alla promozione delle Olimpiadi Invernali 2006. Nel giugno 2004 è nominato presidente di Rai Way. Nel giugno 2007 assume il ruolo di Direttore dei Nuovi Media e da aprile 2008 a giugno 2014 è amministratore delegato di Rai Net. Da luglio 2014 a maggio 2015 è Direttore della Direzione Web. Da maggio 2015 a gennaio 2016 è Direttore della Direzione New Media Platforms. Da marzo 2017, ferma restando la qualifica di Direttore, è Responsabile del Centro di Produzione Tv di Milano. Da giugno 2018, ferma restando la qualifica di Direttore, è Responsabile della struttura “Bilancio Sociale” nell’ambito del Chief Financial Officer – Direzione Finanza e Pianificazione. Nel maggio 2019 è nominato Direttore della Direzione Transformation Office. È autore di pubblicazioni sui cambiamenti nel mondo dell’industria culturale e della televisione e di cinque romanzi.

