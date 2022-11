iPhone, la produzione si sposta sempre più in India

Si stima che oltre il 25 per cento degli iPhone sarà prodotto in India entro il 2025. Secondo un report di Bloomberg, il secondo fornitore manifatturiero di Apple, la taiwanese Pegatron, sarà la seconda corporation cinese a spostare parte della produzione in India, come già successo con Foxconn a settembre. Gli iPhone 14 sono quindi ora prodotti in parte in un altro paese che non sia la Cina, e questa tendenza è destinata a crescere fino a coinvolgere un quarto della produzione totale entro tre anni. La notizia arriva immediatamente dopo quella del lockdown forzato che in questi giorni sta vivendo “la città degli iPhone” in Cina, a ZhengZhou. Il paese pratica una politica zero-Covid, ma i focolai continuano a rallentare la produzione. Pegatron ha uno stabilimento nel sud della regione indiana del Tamil Nadu, con oltre settemila impiegati. L’analista Ming-Chi Kuo, inoltre, dichiara che gli iPhone realizzati da Foxconn in India cresceranno del 150 per cento nel 2023.