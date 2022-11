Corso Fattoria Didattica, iscrizioni entro il 16 novembre

Impresa Verde Padova, quale organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto, organizza un corso di Fattoria Didattica finanziato all’interno del PSR VENETO 2014/2020, DGR 897, rivolto ad imprenditori agricoli, dipendenti agricoli, coadiuvanti agricoli e partecipi famigliari di un imprenditore agricolo.

Il corso è della durata di 30 ore e verrà fatto in modalità mista, una parte in FaD attraverso l’applicativo Google Meet e una parte in presenza (8 ORE).

In allegato calendario: scarica cliccando qui CALENDARIO CORSO FATTORIE DIDATTICHE

Per le iscrizioni si prega di inviare una mail a [email protected] entro il 16/11, successivamente verrà inviato il modulo da compilare per completare l’iscrizione.

(Coldiretti Padova)