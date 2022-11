Sospetta intossicazione da vegetali tossici

Il Ministero della Salute ha informato che sono pervenute ripetute segnalazioni (ad oggi 13) di casi di sospetta intossicazione da anticolinergici riferiti a presunto consumo accidentale di vegetali tossici scambiati per specie commestibili.

Pertanto la Regione Veneto ha disposto di informare tempestivamente e adeguatamente gli operatori del settore alimentare circa il rischio di contaminazione di vegetali, in particolare di verdure a foglia larga, con la Mandragora (più probabilmente Autumnalis) o Datura stramonium (comunemente noto come Stramonio) scambiate per spinaci, bieta o borragine.

Poiché queste piante spontanee rappresentando un grave pericolo per la salute, è necessario rafforzare i sistemi di autocontrollo delle aziende produttrici, soprattutto quelle di produzione primaria, assicurando che tale rischio sia contemplato e adeguatamente gestito.

L’occasione inoltre è opportuna per sensibilizzare gli operatori sui pericoli potenziali della contaminazione di alimenti con piante tossiche o velenose, in generale.

(Coldiretti Padova)