Next Re-GenerAction, una festa per l’ambiente e l’amicizia tra i popoli

Si è concluso il 2 ottobre a Este il tradizionale appuntamento della Festa Europea con le città gemellate che era stato sospeso negli anni della pandemia; un’edizione rinnovata nei contenuti e nell’organizzazione curata dal nuovo Comitato di Gemellaggio della città estense guidato dalla giovane presidente Beatrice Picelli e dall’assessore ai gemellaggi, Andrea Quadarella.

A sottolineare lo spirito della festa dedicata all’Anno Europeo dei Giovani, l’evento è stato animato dai ragazzi delle associazioni e dagli studenti delle scuole superiori, coadiuvati dai coetanei delle città gemelle di Leek UK, Pertuis FR, Bad Windsheim DE, Tapolca HU e Rijeka, HR.

Next Re-GenerAction è stato il primo meeting post pandemia delle città gemellate con la Città di Este che, come riflette il titolo, ha mirato a segnare un nuovo inizio nella relazione tra le città gemellate basato sul tema della rigenerazione sia urbana che ambientale.

Numerose associazioni locali, aziende ed enti privati hanno colto l’opportunità offerta dal bando pubblico comunale di partecipare all’organizzazione degli eventi, illustrando le proprie esperienze di cittadinanza attiva in ambito ambientale.

Tra i soggetti che si sono presentati all’appuntamento con i gemelli, ci sono SESA, Fondazione IREA Morini Pedrina, Legambiente, le scuole di danza estensi, Museo nazionale atestino, patronato Redentore, Compagnia storica athestina, Tiro a segno nazionale, Corri Este. Tra i partners, Comune di Granze e Comune di Baone.

Gli studenti degli istituti di istruzione superiore Atestino e Ferrari hanno organizzato il tandem linguistico con i coetanei stranieri e assistito le delegazioni in visita mentre gli allievi della scuola alberghiera Manfredini hanno intrattenuto gli ospiti con presentazioni della storia dell’istituto e con la preparazione di pietanze ispirate alla tradizione culinaria locale.

Il networking tra coetanei è stata una delle esperienze meglio riuscite e più apprezzate dai giovani di tutti i Paesi.

John, un partecipante britannico, ha commentato: “Siamo stati ospitati con generosità da persone che davvero comprendono il significato di essere umani. Non dobbiamo perdere questa virtù.”

Infine, al dibattito sulle politiche per l’ambiente e gli equilibri europei e mondiali hanno partecipato il Movimento federalista europeo, ANCI Giovani Veneto, SESA, Komatsu e rappresentanti di Veneto Agricoltura, Università di Bologna, Ferrara e Venezia, nonchè rappresentanti del Comune di Leek e Pertuis.

Banca Patavina, SESA e l’azienda Komatsu hanno aderito anche come sponsor della manifestazione.

La Provincia di Padova ha assistito il Comune di Este nella progettazione ed esecuzione del progetto.

Per maggiori informazioni sul progetto: Festa europea 2022 Next Re-GenerACTION: dal 29 settembre al 2 ottobre a Este