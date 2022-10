Novembre PataVino 2022

Ritorna anche nel 2022 la Rassegna Novembre Patavino con la sua nona stagione di eventi che coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 10 dicembre 2022.

Un Festival che a ogni edizione propone eventi di assoluto livello con ospiti di fama nazionale ma anche iniziative culturali e conviviali per promuovere le eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.

Per questa edizione la rassegna propone tre diversi format e più di un mese di eventi di altissima qualità. Un vero e proprio festival che invaderà la città e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di concerti, degustazioni, visite guidate, spettacoli e reading letterari.

Saranno più di 30 gli appuntamenti tra eventi in presenza e contenuti video per promuovere le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio. Tra i protagonisti Alan Friedman, Beppe Severgnini, Daniela Lucangeli, Telmo Pievani, Silvia Gorgi, Gian Antonio Stella, Anna Maria Cattelan, Tito Boeri, Massimo Carlotto e Alberto Marcomini.

I format di questa edizione:

Padova Meravigliosa tra arte, parole e musica – Incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO

Storie e sapori del territorio – Degustazioni, workshop e cene gourmet in ristoranti, enoteche, caffè storici e bistrot per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e far vivere nuove esperienze enogastronomiche.

Vini & Cicchetti – Video-interviste per promuovere i prodotti del territorio attraverso un tour di enoteche, ristoranti e bistrot ad assaggiare i cicchetti più gustosi abbinati ai vini dei Colli Euganei.

Programma

NOVEMBRE

4 novembre, ore 21.15 – Ridotto Teatro Verdi, via dei Livello 32

LE DONNE NELLA STORIA DI PADOVA

6 novembre

ore 10.30 – Orto Botanico, via Orto Botanico 15

I SEGRETI DELL’ORTO BOTANICO

ore 17.30 – Pour Moi Bottega Ottica, via Daniele Manin 26

NOTE DI PIANOFORTE CON SERGIO COSSU

8 novembre, ore 21 – Sala Carmeli, Via Galileo Galilei 36

ESSERE PADOVA: UNA RICETTA PER LA FELICITA’

11 novembre

ore 18.30 – Sala della Gran Guardia, P.zza dei Signori

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA ANTICA: STORIA, ARCHEOLOGIA, RACCONTI

ore 18.30 – Borgo del Carmine, P.zza Petrarca

IL VENERDI’ AL CARMINE: ESPLORA, SOGNA, SCOPRI E DEGUSTA

12 novembre

ore 18.00 – Spazio35 Centro culturale Altinate San Gaetano, Via Altinate 71

ARTE E FILOSOFIA: FRANCESCO VALAGUSSA INCONTRA ADONE BRANDALISE

ore 19.00 – Enoteca Mediterranea, via del Carmine 6a

SLOW FOOD & WINE A KM0

13 novembre

ore 11.00 – Mercato sotto il Salone, P.zza delle Erbe e P.zza dei Frutti

LE PIAZZE DEL GUSTO

ore 18.30 – Oratorio di San Giorgio, P.zza del Santo

CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI

16 novembre, ore 18.30 – Sala della Carità, Via San Francesco 61

BEPPE SEVERGNINI: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI

17 novembre, ore 18.30 – Battistero della Cattedrale, P.zza Duomo

NOTE DI CHITARRA AL BATTISTERO DEL DUOMO

19 novembre, ore 18 – Foyer Teatro Verdi, via dei Livello 32

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

20 novembre, ore 17.30 – Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio 15

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

21 novembre, ore 18 – Sala della Carità, Via San Francesco 61

ALAN FRIEDMAN: IL PRESSO DEL FUTURO

23 novembre, ore 18.00 – Cappella degli Scrovegni, P.zza Eremitani 8

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

24 novembre, ore 18.30 – Gingergi Veggiepop Restaurant, Via Bronzetti 18

CINQUE SENSI VEGGIE

25 novembre

ore 17.30 – Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio 15

100 % CIOCCOLATO

ore 20.30 – Barco Teatro, Via Orto Botanico 12

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

27 novembre, ore 18.00 – Sala Carmeli, Via Galileo Galilei 36

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

29 novembre, ore 18.00 – Sala Carmeli, Via Galileo Galilei 36

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

30 novembre, ore 17.30 – Sala Romanino, P.zza Eremitani 8

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

DICEMBRE

1 dicembre, ore 18.00 – Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio 15

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

2 dicembre, ore 19.00 – Palazzo Conti, V.lo dei Conti 14

DEGUSTANDO: 5 SENSI IN BALLO

3 dicembre, dalle ore 20.30 – Caffè Letterario Trecani, Via Umberto I 2/8

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

4 dicembre, ore 17.00 – Sala Carmeli, Via Galileo Galilei 36

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

7 dicembre, ore 21.15 – Teatro Maddalene, Via S. Giovanni da Verdara 40

TRENT’ANNI SCRITTI E SUONATI Prima assoluta

10 dicembre, ore 17.00 – Gelateria La Romana, P.tta Milano

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB

Informazioni e prenotazioni

tel. 3421486878

[email protected]

www.suonipatavini.it

#novembrepatavino2022

