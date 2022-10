Taranto – Padova -1, Canella: “A Taranto per fare punti”

I bianconeri sono attesi a Taranto nella terza trasferta stagionale. Ad aspettarli ci sarà la Gioiella Prisma dell’ex Eric Loeppky. Canella: “A Taranto per invertire trend negativo che abbiamo in Puglia”. Appuntamento a domenica alle 18 (diretta VolleyballWorld).

L’AVVERSARIO. “Taranto è una squadra che è cresciuta molto nel corso delle prime giornate, in particolare l’ultima vittoria sul campo di Verona penso abbia dato loro molta benzina. Stanno facendo bene, hanno Stefani e Loeppky su cui puntano tanto. Noi però non dobbiamo guardare in faccia gli avversari, in più a Taranto c’è da invertire un trend negativo che ci ha coinvolto negli ultimi anni”.

IL MOMENTO. “Sarà una partita molto intensa. Noi partiamo sempre con l’obiettivo di fare punti, quindi nella nostra testa non cambia nulla. Sia dopo le due grandi vittorie che dopo le sconfitte, che sono state molto diverse tra loro, da parte nostra c’è sempre la stessa carica e lo stesso spirito nell’affrontare le partite.”

LE ROTAZIONI. “Il coach coinvolge sempre tutto il gruppo quando scendiamo in campo e questo contribuisce ad essere sempre concentrati. In più il ritorno di Volpato ci aiuta non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista della serenità che tramette alla squadra, in particolare ai più giovani”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 14 i precedenti tra le due formazioni, Padova è avanti nelle vittorie (8), anche se le ultime due sfide hanno visto prevalere i pugliesi. L’ultima vittoria bianconera risale al 2008 (3-0 per la allora Antonveneta Padova). La sfida sarà arbitrata Rocco Brancati (1° arbitro) e Marco Zavater (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Massimiliano Simone.

BIGLIETTI PER SIENA E MILANO. I tagliandi per la sfida casalinga contro la Emma Villas Aubay Siena di sabato 5 novembre sono disponibili online nella sezione dedicata del sito Vivaticket. Il giorno dell’incontro le biglietterie della Kioene Arena saranno aperte con tariffe maggiorate, ulteriori dettagli a questa pagina.

A partire da mercoledì 3 novembre saranno attive le prevendite per il match contro l’Allianz Milano in programma domenica 13 novembre alle 18, sempre alla Kioene Arena. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.pallavolopadova.com.

ASD VIRTUS ABANO ENTRA A FAR PARTE DEL NET. Pallavolo Padova è felice di annunciare l’ingresso nel Network anche della società ASD Virtus Abano, con la quale è stato aperto un nuovo centro minivolley S3 a Giarre di Abano Terme (PD).

Francesco Munari

Ufficio stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)