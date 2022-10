DPA 2023: 55 milioni di euro per le province di Padova e Rovigo

Confermate le previsioni della programmazione triennale 2022-2024 di destinare al territorio 165 milioni di euro (55 milioni all’anno). Una decisione che vuole ribadire la vicinanza al territorio in un momento assai difficile e complesso.

Il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato ieri il Documento di Programmazione Annuale 2023.

Nonostante i prevedibili impatti economici che potranno derivare dall’andamento negativo dei mercati finanziari e dalle instabilità geopolitiche, Fondazione Cariparo sceglie di mantenere l’impegno di mettere a disposizione del territorio 55 milioni di euro.

Si tratta di una decisione con cui il nostro ente vuole affermare la vicinanza al territorio in un momento molto difficile e complesso. – Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Cariparo

Allo stesso tempo – prosegue il Presidente Muraro – è una scelta sostenibile grazie alla prudente e oculata gestione del patrimonio fatta nel corso degli anni e ad un cospicuo Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni (al 31/12/2021 ammontava a 276,4 milioni di euro) che consente di garantire le erogazioni anche a fronte di periodi ed eventi negativi.

Che cosa faremo nel 2023

Delle 7 linee strategiche che guidano la scelta dei progetti da realizzare e/o sostenere, l’inclusione sociale diventa la prima per allocazione di risorse con un +10% rispetto al 2022, toccando quota 11 milioni di euro per il 2023. Una scelta motivata dalla consapevolezza che l’attuale scenario economico-sociale comporterà gravi conseguenze soprattutto per le persone e le famiglie vulnerabili, facendo emergere nuove povertà.

Aumenta l’attenzione, in termini sia economici che di strumenti d’azione, anche per i temi dell’ambiente, del clima e dell’energia, i cui fondi per il 2023 passano a 5 milioni (+100% rispetto al 2022).

Alla ricerca scientifica, ambito nel quale da sempre la Fondazione si distingue per risorse allocate, sono riservati 10,5 milioni di euro, seguita da partecipazione alla vita culturale ed educazione e formazione, entrambe con 9 milioni di euro, da tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico con 7 milioni di euro, da salute e corretti stili di vita con 3,5 milioni di euro.

Nella scelta dei progetti da sostenere, a prescindere dalla linea strategica d’appartenenza, adotteremo criteri di selezione e premialità per garantire azioni coerenti con la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico.

Scarica il DPA 2023

Consiglio generale: due nuovi ingressi e due conferme

Nel corso della seduta sono stati nominati anche due nuovi consiglieri generali: Enrico Del Sole, vice Presidente di Assindustria Veneto centro, su terna presentata dal Presidente della Camera di Commercio di Padova, e Tommaso Zerbinati, avvocato civilista e penalista e Presidente IPAB Casa del Sorriso di Badia Polesine, su terna presentata dal Presidente della Provincia di Rovigo. Il primo sostituisce Massimo Finco, non più riconfermabile avendo ricoperto la carica di consigliere per due mandati, il secondo Fabio Paoletti.

Sono stati inoltre confermati per un secondo mandato Antonio Parbonetti – su designazione della Rettrice dell’Università di Padova – professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, e Michele Ghirardini, membro cooptato, commercialista, già Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Rovigo, e Presidente del collegio sindacale di diverse società.

A chi termina l’esperienza in Fondazione, il nostro più sincero grazie. A chi la inizia ora, un caloroso augurio di buon lavoro.

(Fondazione Cariparo)