Covid Italia, 35.043 contagi e 93 morti: bollettino 26 ottobre

(Adnkronos) – Sono 35.043 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 178.846 e i casi totali a 23.443.429. Sono 216.735 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 16,16%.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LOMBARDIA – Sono 6.216 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 22 morti. A Milano i nuovi casi sono 668. 38.317 i tamponi effettuati, i nuovi positivi sono il 16,2%. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 43.012. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+1), in calo i pazienti negli altri reparti (1.155, -9). Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 1.839, Bergamo 464, Brescia 685, Como 453, Cremona 223, Lecco 215, Lodi 147, Mantova 284, Monza e Brianza 592, Pavia 401, Sondrio 101 e Varese 694.

LAZIO – Sono 3.279 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 5 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.701. Nella regione “su 3.241 tamponi molecolari e 17.155 tamponi antigenici per un totale di 20.396 tamponi, si registrano 3.279 nuovi casi positivi (-1.365), sono 5 i decessi (-8), 629 i ricoverati (stabili), 31 le terapie intensive (+1) e +4.499 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 570 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 604 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 527 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 177 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 344 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 869 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 272 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 320 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 101 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 176 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 703 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 2 morti, due donne di 87 e 97 anni, residenti nella provincia di Sassari. I tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici sono stati 3004. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 89 (-4). Sono 7794 i casi di isolamento domiciliare (-171).

TOSCANA – Sono 2.381 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 13 morti. 366 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 2.015 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.462.179. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.260 persone) e raggiungono quota 1.401.068 (95,8% dei casi totali).

ABRUZZO – Sono 915 i casi di Covid registrati oggi 26 ottobre in Abruzzo secondo i dati forniti dall’ultimo bollettino della Regione. Si registrano anche altri 3 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14963 (-798 rispetto a ieri). Di questi, 169 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1263 tamponi molecolari (2511968 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4334 test antigenici (4470736). Del totale dei casi positivi, 119085 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+227 rispetto a ieri), 167342 in provincia di Chieti (+279), 137813 in provincia di Pescara (+215), 139396 in provincia di Teramo (+191), 12612 fuori regione (+9) e 8680 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 691 i nuovi contagi covid registrati oggi 26 ottobre in Calabria secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri si registra anche un morto. Sui 4.306 tamponi effettuati i guariti sono 1.082. Il bollettino, inoltre, registra -392 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

BASILICATA – In Basilicata sono 148 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 26 ottobre, su un totale di 774 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 317 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 34 (+3) di cui 1 in terapia intensiva: 16 nell’ospedale di Potenza; 18 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.753. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.

(Adnkronos – Salute)