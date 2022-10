Cdp, arriva a Firenze il roadshow per il territorio

FIRENZE (ITALPRESS) – Tre miliardi a favore di oltre 5.000 imprese e 138 enti pubblici della Toscana, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati allo sviluppo del territorio. Questi alcuni dei risultati dell’impatto generato negli ultimi anni da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nella Regione.

Un’operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata anche grazie all’attività dell’ufficio di Firenze.

L’obiettivo della quarta tappa del Roadshow di CDP che si è tenuto oggi nel capoluogo toscano è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Nel corso dell’appuntamento odierno presso la Manifattura Tabacchi a Firenze alla presenza di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, sono intervenuti Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Brenda Barnini, Delegata Anci Toscana per la Finanza Locale e Sindaco di Empoli, Maurizio Bigazzi, Presidente Confindustria Toscana, Giovanni Manfredi, Amministratore Delegato Manifattura Tabacchi e Luigi Salvadori, Presidente Fondazione CR Firenze. Per CDP erano presenti anche Emiliano Ranati, Amministratore Delegato di CDP Immobiliare Srl e Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP.

Per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Gruppo CDP, in ogni ufficio territoriale di Cassa sarà allestita un’esposizione dedicata al racconto della vita industriale. In particolare, in quello di Firenze, saranno esposte le opere sperimentali realizzate negli anni Sessanta e provenienti dal Fondo fotografico storico di CDP.

Dopo le tappe di Napoli, Brescia, Venezia e Firenze, il Roadshow di CDP proseguirà toccando altre principali città italiane tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Palermo, Torino e Verona.

