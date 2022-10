IL CORDOGLIO DI COLDIRETTI VENETO PER LA SCOMPARSA DI FABIO GAZZABIN – MONTEDORO: “L’UOMO DEL FARE”

IL CORDOGLIO DI COLDIRETTI VENETO

PER LA SCOMPARSA DI FABIO GAZZABIN

MONTEDORO: “L’UOMO DEL FARE”

26 ottobre 2022 – Anche la famiglia di Coldiretti Veneto si unisce al dolore per la perdita di Fabio Gazzabin. Veneto con il suo Veneto sempre nel cuore, anche negli anni ministeriali, è stato l’uomo del “problem solving” grazie alla sua straordinaria ed innata capacità di mediare e trovare sempre una soluzione al fianco per anni e anni del Governatore Luca Zaia.

“Se ne va un pezzo di Veneto, lasciando un vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo come amico e come professionista. L’uomo del fare, sempre disponibile, umano, appassionato e sul pezzo. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di Coldiretti Veneto e le mie personali – dice Marina Montedoro Direttore di Coldiretti Veneto – per tutto ciò che Fabio mi ha insegnato.”​