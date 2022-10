Delegazione etiope ricevuta in Provincia

Il vice presidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo e il consigliere provinciale Paola Berto hanno accolto l’Ambasciatore dell’Etiopia in Italia, il ministro degli affari economici e dello sviluppo, e il delegato di ciascuna regione dell’Etiopia. All’incontro erano presenti anche il Senatore neo eletto Antonio De Poli e il consigliere del Comune di Padova Roberto Moneta.

“La delegazione – ha detto Vincenzo Gottardo – ha fatto tappa a Padova, ma ora prosegue il percorso a livello nazionale. L’obiettivo era quello di conoscere la filiera della concia della pelle e del settore calzaturiero italiano. I distretti più qualificati sono localizzati in Veneto e nelle Marche. La missione vuole far conoscere ad operatori del settore e amministrativi etiopi, attività produttive da poter utilizzare come modello e da coinvolgere successivamente per creare un sistema di lavorazione delle pelli in Etiopia”.

Il progetto di settore è solo parte di un progetto di industrializzazione più ampio che offre alle ditte ospitanti la possibilità di essere accreditate presso il Governo etiope per poter partecipare alla strutturazione ed implementazione di questo settore produttivo ed industriale in Africa. Gli stanziamenti optati presso la Banca Mondiale sono importanti.

“La visita agli stabilimenti dell’industria della concia – ha detto Paola Berto – è fondamentale per far conoscere alla delegazione la lavorazione e i macchinari più aggiornati del settore calzaturiero. Il capo delegazione, si è dimostrato onorato e felice per l’accoglienza e l’ospitalità ricevute e ha evidenziato l’importanza di istituire relazioni economiche e sociali durature e proficue”.

La missione è promossa dalla Presidenza del Consiglio Etiope, patrocinata dal Governo italiano, finanziata dalla Banca Mondiale e coordinata dall’Ambasciata dell’Etiopia in Italia.



“Si tratta di un primo passo – ha concluso Roberto Moneta – per fornire il know how e favorire uno sviluppo più veloce dell’industrializzazione in Etiopia. E’ un progetto pilota relativo all’industria della pelle e calzaturiera, che può aprire nuovi scenari di produzione in loco e non solo di esportazione delle materie prime. Le aziende locali e alcuni studi professionali in Italia si occupano del supporto logistico legato alle industrie manufatturiere e agevolano queste esperienze reciproche”.