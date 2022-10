DEBUTTO UFFICIALE PER IL PROGETTO DELLE DONNE COLDIRETTI NELLE SCUOLE MEDIE DEL VENETO. BORTOLAS: GIÀ 5MILA ISCRITTI TEEN’SEGNO. DEBUTTA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE MEDIE DI COLDIRETTI VENETO BORTOLAS (DONNE IMPRESA):”GIA’ 5MILA ISCRIZIONI”

Si chiama Teen’Segno il progetto educativo di Coldiretti Veneto rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio regionale. Un pacchetto di lezioni che si inseriscono nelle materie già in programma per l’anno scolastico 2022/23 come storia, scienze, diritto ed etica. Alla presentazione ufficiale a cura di Donne Impresa hanno partecipato l’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto dr.ssa Carmela Palumbo grazie al webinar che ha coinvolto tecnici, produttori di Campagna Amica, operatori didattici, giovani e senior dell’agricoltura. L’iniziativa è già un successo – ha detto la presidente delle imprenditrici Coldiretti Chiara Bortolas – a pochi giorni dal lancio agli uffici di coordinamento sono pervenute 5mila adesioni. Se si considera anche l’attività dedicata ai più piccoli delle elementari l’obiettivo di 20mila studenti si può dire raggiunto’

“Non è solo una questione di numeri per Coldiretti – ha detto il direttore Marina Montedoro – insegnare l’agricoltura alle nuove generazioni è un onore e il fatto che docenti e presidi aprano le porte alle proposte di Coldiretti significa molto in termini di responsabilità verso le famiglie per la crescita culturale dei loro figli”.

“Una fiducia ben riposta grazie alla reputazione maturata fin qui – ha sottolineato Elena Donazzan ricordando le intuizioni sviluppate nella formazione professionale delle nuove leve proprio da Coldiretti: una creatività che abbina sempre un lavoro: dalla qualifica per i cuochi contadini ai corsi per esperto casaro e norcino fino alla figura del bachicoltore e pescatore. Gettare le basi formative per creare occupazione o nuovi mestieri vuol dire impegnarsi per il futuro della società”

Di concretezza ha parlato anche la dirigente scolastica Carmela Palumbo precisando l’importanza della parte storica sviluppata nel programma attraverso il contributo audiovisivo del giornalista Nunzio Primavera che nei suoi libri ha trattato il passaggio epocale della riforma agraria fino alla rivoluzionaria legge d’orientamento.

TEEN’SEGNO prevede interventi in aula teorico pratici su temi tecnico scientifici tipo l’agricoltura di precisione, digitale e l’etichettatura dell’origine dei prodotti. Lo staff di Coldiretti mette in campo la possibilità di affrontare contenuti etici come l’economia circolare sviluppando, su richiesta, un dibattito sulla verità del cibo sintetico. Una questione che va chiarita proprio nell’ambito formativo per rendere consapevoli i consumatori di domani sul destino del cibo naturale.

“Si tratta di uno sforzo in più a disposizione del mondo degli adolescenti – ha concluso Chiara Bortolas – senza dimenticare il lavoro profuso nei confronti dei più piccini che continua con Semi’nsegni in un calendario di incontri serrati in tutte le province dove non si contano più i tanti orti scolastici avviati e coltivati che con la nuova stagione diventeranno “botanici” grazie alla passione di insegnanti e degli allievi supportati dai genitori. Sempre confermate le opportunità di approfondimento legate alla merenda salutare e alla conoscenza della biodiversità e del patrimonio agroalimentare regionale e italiano. C’è anche la possibilità di preparare disegni ed elaborati per vincere un concorso. Alla fine del percorso i partecipanti potranno aderire alla “Festa degli Alberi e della terra” ed essere premiati con un giorno in fattoria didattica.