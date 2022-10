Covid Italia, 11.606 contagi e 39 morti: bollettino 24 ottobre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Roma, 24 ott. Sono 11.606 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 39 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.319 tamponi tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 14,4% (15,7% ieri con 161.787 tamponi). In crescita i ricoveri (+107 per un totale di 7.124) mentre sono in leggero calo le persone ricoverate in terapia intensiva (-3 per un totale di 226).

LAZIO – Sono 1.535 i nuovi contagi registrati oggi, 24 ottobre 2022, nel Lazio su 2.312 tamponi molecolari e 8.632 tamponi antigenici per un totale di 10.944 test. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche 2 decessi (+2), 646 ricoverati (+16), 29 terapie intensive (-2) e +2.691 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. I casi a Roma città sono a quota 998. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 350 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 342 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 306 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 116 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 227 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 61 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore; la Asl di Latina 106 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Rieti 33 nuovi casi e 0 decessi e la Asl di Viterbo conta 27 nuovi casi e 0 decessi.

LOMBARDIA – Sono 1.640 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 ottobre. Si registrano inoltre altri 15 morti. A Milano i nuovi casi sono 236. 12.264 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,3%. 42.964 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 21, 3 in più di ieri; mentre diminuisce di 5 unità quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.172. Lo si apprende dal bollettino sull’andamento della pandemia, diffuso da Regione Lombardia. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 527. Seguono le province di Brescia (+245), Monza e Brianza (+144), Pavia (+138), Varese (+137), Bergamo (+144) e Como (+107). Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: la provincia di Mantova registra 66 nuovi contagi, Lecco 39, Cremona 36, Lodi 30 e Sondrio 16.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.705 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 ottobre 2022, in Emilia Romagna, su un totale di 5.780 tamponi eseguiti di cui 1.893 molecolari e 3.887 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.946.356 dosi; sul totale sono 3.801.178 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,6%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.967.067. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (+1 rispetto a ieri, pari al +3%), l’età media è di 65,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.140 (+41 rispetto a ieri, +4%), età media 76,5 anni.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 235 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 194 diagnosticati con tampone antigenico. Lo riporta il bollettino della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1448 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 (+3). 8341 sono i casi di isolamento domiciliare (+82). Non si registrano decessi.

BASILICATA – Sono 90 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. 435 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 71 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 31 (+3) di cui nessuno in terapia intensiva: 16 nell’ospedale di Potenza; 15 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.965. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.

(Adnkronos)