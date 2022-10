MARRONE DI COMBAI E SAN ZENO SU RAI 2. DOMANI ORE 11.00 IN DIRETTA A “I FATTI VOSTRI” CON COLDIRETTI LA PRODUZIONE MADE IN ITALY BLASONATA DALL’UE

23 ottobre 2022 – I marroni di Combai Igp e quelli di San Zeno Dop saranno i protagonisti della puntata di domani 24 ottobre de “I fatti vostri” su Rai2. I conduttori Anna Falchi e Salvo Sottile insieme all’esperto di Coldiretti in studio illustreranno tutta la produzione nazionale di castagne sottolineando in particolare la presenza delle varietà blasonate. In materia l’Unione Europea ha riconosciuto al Veneto addirittura ben tre attestazioni di qualità, due Indicazioni Geografiche Protette e una Denominazione di Origine Protetta. Si tratta dei Marroni di Combai IGP, dei Marroni del Monfenera IGP e dei Marroni di San Zeno DOP. Una realtà agricola frutto di una grande tradizione rurale che vanta una lunga storia legata alla castanicoltura. In tal proposito in tutta la regione si trovano superfici boschive ricoperte di castagneti che, da settembre a novembre, regalano frutti grossi, morbidi e saporiti. Questo grazie alla posizione strategica, al territorio collinare e al clima del Veneto, che in autunno si riempie di colori caldi in grado di dare un tocco magico alle escursioni nella natura. A testimoniare questa realtà stagionale a cui vengono dedicate mostre e rassegne ad hoc il Marrone di San Zeno coltivato in provincia di Verona la cui produzione quest’anno sui 300 quintali, gran parte dei quali biologici, e coltivata in circa 200 ettari in Comuni situati dai 250 ai 900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di Garda e il Monte Baldo. E per la provincia di Treviso, il Marrone di Combai la cui coltivazione si estende su un ampio territorio della Valmareno (274,69 kmq), che coincide con i confini amministrativi di 11 dei 16 Comuni facenti parte la Comunità Montana delle Prealpi.