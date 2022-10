Influenza aviaria, istituzione Zona Ulteriore Restrizione

In seguito alla segnalazione di alcuni focolai di influenza aviaria nelle province di Verona e Treviso lo scorso 21 ottobre un’ordinanza del presidente della Regione Veneto ha una zona di ulteriore restrizione per Influenza Aviaria in alcuni Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova elencati nell’allegato A del provvedimento e si definiscono, inoltre, le misure da adottare nella zona di restrizione medesima. Per la nostra provincia è interessato il territorio della Bassa Padovana a ovest dell’autostrada A 13 e tutta la zona dei Colli Euganei fino all’autostrada A4. I nostri Uffici territoriali sono a disposizione per ulteriori informazioni.

A questo collegamento il testo completo dell’ordinanza con i relativi allegati (clicca qui).

Questa la Zona di Ulteriore Restrizione individuata dal provvedimento

(Coldiretti Padova)