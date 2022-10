Covid Italia, 36.116 contagi e 91 morti: bollettino 21 ottobre

(Adnkronos) – Sono 36.116 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 213.088 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 16,9%. Sono 234 i pazienti in terapia intensiva, otto in meno di ieri, e 7.076 i ricoveri ordinari, 51 in più di ieri.



LAZIO – Sono 3.316 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.433 tamponi molecolari e 15.294 antigenici con un tasso di positività del 18,7%.

I ricoverati sono stati 620 i ricoverati, 6 in più di ieri, 36 le terapie intensive, 2 in più di ieri, e 2.970 i guariti.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 599 i nuovi casi e 6 i decessi; Asl Roma 2: sono 657 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 455 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 160 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 212 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 303 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 930 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 286 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 371 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 108 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 165 i nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 6.803 i contagi da Coronavirus in Lombardia oggi, 21 ottobre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 28 morti. I tamponi effettuati sono stati 36.207, per un indice di positività del 18,7%%. I decessi in totale dall’inizio pandemia di 42.898. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 1.176 positivi (-5) e in terapia intensiva 17 (-3).

In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.998, di cui 748 a Milano città, a Bergamo 569, a Brescia 829, a Como 481, a Cremona 298, a Lecco 243, a Lodi 161, a Mantova 264, a Monza e Brianza 586, a Pavia 374, a Sondrio 158 e a Varese 700.

ABRUZZO – Sono 842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione che porta il totale a 3.696. Da ieri sono guarite 1.216 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 902 tamponi molecolari e 4.230 test antigenici.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.590. Di questi, 177 pazienti, 9 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre sono 8 le terapie intensive occupate, 2 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 202 in più rispetto a ieri, Chieti a 209, Pescara a 248 e Teramo a 165.

TOSCANA – Sono 1.890 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi.

Dei nuovi casi di positività registrati nelle ultime ventiquattro ore, 322 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.568 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.452.296. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.401 persone) e raggiungono quota 1.390.388 (95,7% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 51.003 positivi, -1% rispetto a ieri. Di questi 512 (6 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 12 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Sono 10.905 i deceduti dall’inizio della pandemia.

CALABRIA – Sono 722 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 3.049 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.331 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 863. I ricoveri sono stati 142, 2 in meno di ieri, e, infine, 2 terapie intensive in più per un totale di 9.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.296 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 18.158 vittime da inizio pandemia a oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.338 tamponi, di cui 7.894 molecolari e 8.444 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 20,2%. Da ieri sono guarite 3.132 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 35, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.075, 21 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 544, Reggio Emilia a 501, seguite da Modena a 409, poi, Parma a 349, Ravenna a 346 e Ferrara a 300, quindi, Rimini a 222, Piacenza a 215, Cesena a 171, Forlì a 160 e il Circondario Imolese a 79. In isolamento a casa sono complessivamente 44.175.

(Adnkronos – Salute)