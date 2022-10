Contributo regionale per la rottamazione di veicoli inquinanti – anno 2022

La Regione del Veneto ha approvato un bando che mette a disposizione, dei soggetti privati residenti nel Veneto, con un Isee ordinario 2022 non superiore a 50.000 euro, oltre 11 milioni di euro di contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e la loro sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione, con determinati valori di emissione di CO2 e NOx.

Rottamando autovetture di categoria M1, esclusivamente adibite al trasporto persone, che appartengono alle classi emissive:

benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,

gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5,

bifuel (benzina/metano, benzina GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL o metano) Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,

viene assegnato un contributo per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1, omologati nel rispetto delle direttive specifiche per la classe ambientale EURO 6D Temp o successiva, con alimentazione elettrica, ibrida, bifuel o tradizionale.

Il contributo è variabile tra i 1.000 e i 6.000 euro, in funzione delle emissioni di CO2 e NOX della vettura da acquistare e della situazione economica familiare, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel bando regionale.

Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse dalle ore 10:00 del 15 novembre fino alle ore 12:00 del 27 dicembre 2022, esclusivamente sulla piattaforma informatica della Regione del Veneto, accessibile solamente tramite Spid, Cie o Cns.

Per determinare la graduatoria degli ammessi al contributo si terrà conto della situazione economica familiare del richiedente e della residenza in Comuni che abbiano adottato, a partire dal 2019, ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria nel proprio territorio. A parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Tutte le modalità e la documentazione necessaria per richiedere il contributo sono riportate nel bando disponibile sul sito www.regione.veneto.it.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)