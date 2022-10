A Montichiari focus Ismea su ‘Futuro stalle italiane tra nuova Pac e mercato’

Roma, 18 ott. “Il futuro delle stalle italiane tra nuova Pac e mercato”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dall’Ismea, che si svolgerà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso la Sala Giuseppe Scaldini, al primo piano del Centro Fiera Montichiari a Brescia, nell’ambito della 94^ Fiera Agricola Zootecnica Italiana. Nel corso del Convegno, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, verrà fornita una panoramica completa del settore della zootecnia da latte in Italia, dalle novità introdotte con il Piano Strategico della Pac 2023-2027alla situazione del mercato attuale e prospettica, considerando l’impatto della crisi energetica sui costi di produzione degli allevamenti, sino alle dinamiche dei consumi delle famiglie fortemente condizionate dalle tensioni inflattive.

Interverranno l’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi, il Presidente Ismea Angelo Frascarelli, il Global Clients Director NielsenIQ Stefano Galli e il Responsabile della Direzione servizi per lo sviluppo rurale di Ismea Fabio Del Bravo.

