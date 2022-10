Che rapporto hanno gli italiani con i social media e gli influencer?

L’universo dei social media è ormai parte integrante del vissuto quotidiano degli italiani. Da Facebook a Instagram, da Youtube a LinkedIn, ogni giorno molti italiani si connettono a uno o più canali social con le più diverse motivazioni. Se da un lato i social media significano intrattenimento, svago e condivisione di informazioni e contenuti con gli altri utenti, dall’altro sono sempre più utilizzati anche per fini professionali ed economici, specie da quando è esploso il fenomeno degli influencer. Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno analizzato il rapporto degli italiani con i social media. Tra gli spunti emersi dall’analisi, segnaliamo, tra l’altro, che YouTube è il social media con maggior numero di iscritti, che la Campania è al primo posto tra la regioni italiane per utenti attivi sui social e che in media ogni mese gli italiani trascorrono 689 minuti su Facebook. Inoltre, un focus è stato dedicato all’importanza dei social media e degli influencer dal punto di vista del digital marketing. In questo senso emerge ad esempio che il 56% delle aziende italiane nel 2021 ha utilizzato i social media per scopi pubblicitari e che un singolo post caricato da un influencer celebre può valere in media 47.500 euro. L’analisi prende spunto dai dati ricavati da diverse fonti, tra cui: Istat, Eurostat, Instagram, Social App, il tool sviluppato da Datafactor per effettuare ricerche e visualizzare analisi delle tendenze, degli interessi regionali, delle notizie e dei tweet. Per ulteriori dati sul rapporto tra italiani e tecnologia digitale vi invitiamo a leggere questo precedente articolo.