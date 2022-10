Trapianti, D’Amato: ‘Nel Lazio 210 in 6 mesi, ma ancora 1.000 pazienti in attesa’

Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) – Nel Lazio “siamo ad oltre 210 trapianti a metà anno ma non dobbiamo dimenticare che ci sono oltre 1.000 pazienti in lista d’attesa, fra cui 75 bambini. Questo significa che dobbiamo migliorare l’azione di coordinamento, ma anche implementare una cultura della donazione fra i cittadini perché abbiamo un gap ancora forte rispetto a molti paesi europei. Occorre usare le risorse per rafforzare la rete territoriale in modo da rendere sempre più efficienti e accoglienti tutte le attività di follow up post trapianti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel suo intervento al convegno ‘La donazione, una ricchezza che non va mai sprecata’, a Roma nella sede della Regione Lazio.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di porre l’attenzione sull’importanza dell’assistenza post-trapianto e sullo sviluppo e la condivisione di dati e ricerche utili alla prevenzione. Ogni anno infatti, in media, solo il 50% dei pazienti in lista di attesa per un trapianto viene sottoposto ad intervento e di questi uno su tre sviluppa un’infezione da Citomegalovirus.

(Adnkronos)