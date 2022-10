Acque marino costiere del Veneto. Pubblicato il rapporto 2021

11/10/2022

È online il rapporto sullo stato ambientale delle acque marino costiere venete, che illustra i risultati del monitoraggio effettuato nell’anno 2021.

I dati raccolti consentono di valutare gli andamenti dei diversi parametri indagati e alcuni indicatori utilizzati per definire lo stato di qualità delle acque: presenza di nutrienti (stato trofico TRIX) e di sostanze chimiche nelle diverse matrici, stato degli elementi di qualità biologica che popolano gli ecosistemi acquatici. I risultati sono elaborati in forma di grafici, tabelle e mappe riassuntive. Le maggiori criticità per lo stato chimico riguardano gli inquinanti persistenti (PFOS, PBDE e mercurio), mentre per lo stato ecologico si conferma una buona qualità ecologica nell’area centro settentrionale e una qualità sufficiente nell’areale meridionale di costa.