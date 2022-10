La campanella suona, aperte le iscrizioni ai progetti Arpav per la scuola

Ripartono i progetti Arpav di educazione alla sostenibilità rivolti a giovani e scuole di ogni ordine e grado. Sono cinque i percorsi proposti quest’anno con l’obiettivo di favorire comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente e stili di vita sostenibili

Obiettivo delle iniziative, che si svolgeranno nell’anno scolastico 2022/23, è favorire comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente e stili di vita sostenibili, per rispondere alle sfide degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. I progetti adottano diversi approcci e metodologie per stimolare nei giovani la creatività e un atteggiamento attivo e propositivo verso l’ambiente.

I progetti 2022/23. Sono cinque i percorsi proposti quest’anno dall’Agenzia per giovani e scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Molti progetti ripropongono attività svolte negli scorsi anni, ma non mancano le novità per il 2023.

Una di queste riguarda #arpaVideo, il concorso che premia corti a tema ambientale realizzati da studenti delle scuole secondarie e giovani dai 18 ai 24 anni, che prevede per questa edizione un corso di formazione sul linguaggio cinematografico, tenuto da un esperto del settore.

Quale idea quiz, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, quest’anno punta ad un coinvolgimento ancora maggiore di studentesse e studenti con la redazione di un diario di bordo. Un racconto che seguirà le attività delle classi sui temi del progetto, come sviluppo sostenibile, Agenda 2030 e cambiamenti climatici.

Proseguono con la stessa formula, Raccontiamoci le favole che attraverso racconti, fiabe e laboratori fa conoscere ai più piccoli il delicato equilibrio degli ecosistemi di acqua, terra e aria. E il progetto A scuola di stili di vita, per scuole primarie e secondarie di primo grado, che promuove comportamenti sostenibili con attività che riguardano, ad esempio, il risparmio di acqua, la riduzione dei rifiuti, la mobilità sostenibile.

Quinto percorso per quest’anno scolastico è il Forum della sostenibilità, per studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prevede un approfondimento sugli obiettivi dell’Agenda 2030 – Strategia regionale, attività, laboratori e l’organizzazione di un evento con azioni concrete proposte dalla classe, come una giornata in bici o l’eliminazione della plastica da scuola.

Come iscriversi. Per aderire ai progetti, tutti gratuiti, è necessario compilare entro il 31 ottobre il modulo on line di pre-iscrizione disponibile al link indicato nelle singole schede dei progetti; per #arpaVideo le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre. Le richieste saranno accolte in ordine cronologico di arrivo e in proporzione al numero di posti disponibili per provincia.

Le schede dei progetti sono disponibili nel documento Proposte di educazione alla sostenibilità per le scuole del Veneto – anno scolastico 2022/23.

Per ulteriori informazioni inviare una email a [email protected]