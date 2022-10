Este: “Sostiene Pereira” di Tabucchi col Gruppo di Lettura

Home Notizie “Sostiene Pereira” di Tabucchi col Gruppo di Lettura

Prossimo incontro: mercoledì 26 ottobre, ore 21.00 a Villa Dolfin Boldù – Partecipazione libera.



Proposta del mese: “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi



Agosto 1938. Un momento tragico della storia d’Europa, sullo sfondo del salazarismo portoghese, del fascismo italiano e della guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un testimone preciso che rievoca il mese cruciale della sua vita. Chi raccoglie la testimonianza di Pereira, redatta con la logica stringente dei capitoli del romanzo, impeccabilmente aperti e chiusi dalla formula da verbale che ne costituisce il titolo? Questo non è detto; ma Pereira, un vecchio giornalista responsabile della pagina culturale del “Lisboa” (mediocre giornale del pomeriggio) affascina il lettore per le sue contraddizioni e per il suo modo di “non” essere un eroe. Antonio Tabucchi (Pisa 1943-Lisbona 2012), amatissimo narratore, vinse con questo romanzo nell’anno di pubblicazione il Premio Super Campiello, il Premio Viareggio e molti altri riconoscimenti. La storia gli fu ispirata da un giornalista che conobbe a Parigi e che aveva avuto guai col regime di Salazar per quanto aveva scritto. Il protagonista di questo romanzo pertanto diventa il simbolo della difesa della libertà d’informazione per gli oppositori politici di tutti i regimi antidemocratici. Il regista Roberto Faenza ne trasse il film omonimo (1995), cui affidò a Marcello Mastroianni la parte di Pereira e a Daniel Auteuil la parte del dottor Cardoso.

Cos’è un Gruppo di LetturaGdL? E’ la condivisione di un libro (e poi di altri, via via), con approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è “lettura di gruppo” (comunque in parte possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.scritture del mondo.

Si tratta di un gruppo informale e libero: nella scelta delle pubblicazioni e nell’organizzazione materiale, che “abita” la Biblioteca Civica di Este. Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca!

Per info: Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00; martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00

Precedenti proposte:

2022: “Un amore” di Dino Buzzati (1963, per “Il Veneto legge” 2022); “Nel guscio” di Ian McEwan (2017); “Pomo pero” di Luigi Meneghello (1974), nel Centenario della nascita dell’autore, “Il vino della solitudine” di Irène Némirovsky (1935); “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (2016); “Nane Oca” di Giuliano Scabia (1992); “La camera azzurra” di Georges Simenon (1964)

2021: “Il viaggio di Elisabet” di Jostein Gaarder (1992); “Le voci di Marrakech” di Elias Canetti (1967); “I ragazzi della Nickel” di Colson Whitehead (2019); incontro con la scrittura di Mario Rigoni Stern, nel centenario della nascita (per “Il Veneto legge” 2021); A CIASCUNO IL SUO di Leonardo Sciascia (1966); L’EDUCAZIONE di Tara Westover (2018); GITA AL FARO di Virginia Woolf (1927); SE L’ACQUA RIDE di Paolo Malaguti (2020); IL VOLO DI GERIONE. VIAGGIO NEI LUOGHI DEL MALANIMO DI DANTE VERSO PADOVA di Giovanni Ponchio (2019); IL RICHIAMO DELLA FORESTA di Jack London (1904); LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Kent Haruf (2015)

2020: LACCI di Domenico Starnone (2014); I FIORI BLU di Raymond Queneau; IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee; IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE di Roy Lewis; A NOME TUO di Mauro Covacich; IL PROFUMO di Patrick Süskind; LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary

2019: MEMORIE DI UNA RAGAZZA PERBENE di Simone De Beauvoir; PNIN di Vladimir Nabokov; “M’illumino… di poesia”, serata in versi; Excursus sull’opera di Giovanni Comisso nel 50° della scomparsa per “Il Veneto legge”; IL FIUME SONO IO di Alessandro Tasinato; LA LETTRICE SCOMPARSA di Fabio Stassi; RESTO QUI di Marco Balzano; DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE di Francesca Diotallevi; STONER di John Williams; LA DONNA CHE UCCISE IL PRINCIPE di Francesco Selmin; MORIRE IN PRIMAVERA di Ralf Rothmann; SHOSHA di Isaac B. Singer

2018: LA SONATA A KREUTZER di Lev N. Tolstoj; ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdòttir; LA CASA DELLE BELLE ADDORMENTATE di Yasunari Kawabata; UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett; IL GIUDICE E IL SUO BOIA e LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt; L’ESTATA TORBIDA di Carlo Lucarelli; ULISSE DA BAGDAD di Eric-Emmanuel Schmitt; L’ARMINUTA di Donatella Di Pietrantonio; IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese; IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud; LA STORIA DI MR. POLLY di Herbert G. Wells (2017, avvio del GdL)

E riprende anche il Gruppo di Lettura Ragazzi: lunedì 24 ottobre, ore 14.45-16.15

Info: Biblioteca Civica, tel. 0429 619044

