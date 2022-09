Nessuna Impresa chiuda. Secondo incontro a Este per capire come reagire al caro energia

Confartigianato Imprese Padova promuove sei incontri nel territorio per condividere con le imprese un approfondimento su tutto ciò che si può fare per contrastare il caro energia: dalla pratica per ottenere il credito di imposta sulle spese energetiche, alle soluzioni per gestire il caro bollette fino al bando di Veneto Sviluppo per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza dalle 18.30 alle 20.00 presso le sedi territoriali di Confartigianato.

Alle serate porteranno un saluto i presidenti mandamentali. L’approfondimento sarà a cura dell’Ingegner Simone Baruffa, responsabile dello Sportello SOS ENERGIA

Di seguito il calendario delle serate. A causa del protocollo covid aziendale ancora in essere, i posti sono limitati e per partecipare è necessario iscriversi on line scegliendo la data di preferenza.

SEDE UPA DI ESTE – 3 ottobre

Lunedì 3 Ottobre Sede Upa Este via Brunelli. Clicca qui per partecipare

SEDE UPA DI CAMPODARSEGO – 10 ottobre

Lunedì 10 Ottobre Sede Upa Campodarsego Piazzetta Don Pianaro. Clicca qui per partecipare

SEDE UPA PIOVE DI SACCO – 17 ottobre

Lunedì 17 ottobre Sede Upa Piove di Sacco Via Puniga 13. Clicca qui per partecipare

SEDE UPA DI CONSELVE – 24 ottobre

Lunedì 24 ottobre Sede Upa Conselve Viale Dell’Industria 2 A. Clicca qui per partecipare

SEDE UPA DI CITTADELLA – 7 novembre

Lunedì 7 novembre Sede Upa di Cittadella Contrà Borgo Sole 19. Clicca qui per partecipare

Scarica la locandina di tutti gli incontri

Incontri territorio_Nessuna Impresa Chiuda

Alle serate è raccomandato l’uso della mascherina

Informazioni: Confartigianato Imprese Padova, Stefania Frigo, [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)