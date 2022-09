Nel sogno c’è sempre qualcosa di assurdo e confuso, non ci si libera mai dalla vaga sensazione ch’è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare

Nel 50° della morte di Dino Buzzati (1906 – 1972) in occasione di Veneto Legge 2022, Acli Arte e Spettacolo Padova presenta l’evento IN SOGNO. Maratona di lettura.

Programma

Ore 19.00 – Librosteria Padova, Via Savonarola, 167

Maratona di letture dai Racconti di Dino Buzzati

Gruppo di Lettura “Quante belle Storie” della FAP

con Renata Rizza Stracquadanio

Ore 20.30 – Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann (Corso Garibaldi, 33)

“Sette Piani” della Compagnia Teatrale Camerini con vista

Scritto nel 1939, il racconto Sette piani di Buzzati è senza dubbio tra le narrazioni più emblematiche e rappresentative della poetica dello scrittore bellunese. Successivamente il testo confluì nella raccolta Sessanta racconti, che nel 1958 valse all’autore il Premio Strega, e poi ne La boutique del mistero (1968). Buzzati è uno dei maestri dell’assurdo e del fantastico italiano e si può inserire, senza sfigurare, tra nomi di scrittori autorevoli come Kafka, Beckett, Poe e molti altri che hanno indagato non solo il destino dell’uomo, ma il suo relazionarsi con la paradossalità e la mancanza di senso della realtà.

a seguire partenza della maratona di lettura itinerante

Il Deserto dei Tartari

Ai limiti del deserto, immersa in una sorta di stregata immobilità, sorge la Fortezza Bastiani. Lì, il tenente Giovanni Drogo consuma la propria esistenza nella vana attesa dell’invasione dei Tartari. In questa vicenda, nata dalla trasposizione in un mondo militare fantastico della monotona routine notturna nella redazione del «Corriere della Sera», si ritrovano tutti i temi della narrativa buzzatiana, ricca di allegorie magiche e surreali, cariche d’angoscia e di fascino, di simbologie che investono il senso dell’esistenza e delle azioni umane.

che si concluderà in Piazza Capitaniato per il Centro di Padova

ore 23.00 – Ritrovo in Librosteria a Padova (Via Savonarola, 167)

La realtà e l’Immaginazione

Con Gianluca Meis, Anna – Rita Di Muro, Greta Berlese e Paola Zapolla. A cura di AAS Padova

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)