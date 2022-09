Covid Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre

(Adnkronos) – Sono 18.797 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 13 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 121.510 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. Le terapie intensive occupate sono 125, una in meno di ieri, mentre sono 3.321 i ricoverati con sintomi, 28 in più rispetto a ieri.

LAZIO – Sono 1.834 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.248 tamponi molecolari e 8.288 antigenici con un tasso di positività al 17,4%. I ricoverati sono stati 333, due in meno di ieri, 25 le terapie intensive occupate come ieri e 1.041 i guariti. i casi a Roma città sono a quota 851.

SARDEGNA – Sono 232 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto nell’isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2042 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 51, uno in più di ieri. In isolamento a casa 4.131 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.595 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 settembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione che porta il numero dei decessi da inizio pandemia a 18.007. Da ieri sono guarite 1.269 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.501 tamponi, di cui 3.019 molecolari, con un tasso di positività del 21,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 18, due in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 574, cinque in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 16.388 persone.

CALABRIA – Sono 467 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 25 settembre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun decesso per un totale di 3.001 morti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.672 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 261 persone. Nella Regione al momento i positivi sono 206, 4 ricoveri in più da ieri per un totale di 116 e, infine, terapie intensive stabili per un totale di quattro.



