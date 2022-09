Giovannini: “Regolamento per la nautica è pronto e sta per essere inviato alle altre amministrazioni”

Il ministro per le Infrastrutture: “La transizione ecologica non è un giocherello, ma una straordinaria occasione di business per le imprese e per il Paese”.



Genova, 22 set. “Dopo un lavoro tutt’altro che banale, il regolamento per la nautica è pronto e sta per essere inviato alle altre amministrazioni. E’ stato un lavoro più difficile del previsto. C’è molta attenzione per la nautica. Nell’ultimo decreto abbiamo anche inserito per la prima volta incentivi per il refitting della nautica diporto, in termini di transizione ecologica”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, intervenendo alla 62esima edizione del Salone nautico di Genova. Il ministro si è detto invece scettico su un Ministero del Mare. “Non credo per niente ad un ministero dell’economia del mare, perché è un’economia che va coniugata con l’economia della terra: basta guardare a quanto accade al retroporto di Genova”.

“La transizione ecologica non è un giocherello, ma una straordinaria occasione di business per le imprese e per il Paese. Il settore della nautica ha capito che la domanda va verso questa direzione. Quando ci sarà il primo yacht completamente carbon free, tutti gli altri lo vorranno”.

“Grazie al rimbalzo il Pil italiano è tornato ai livelli del 2011. Abbiamo assorbito la stagnazione – ha affermato il ministro – , il crollo del 2020, siamo ancora sotto i livelli 2008-2009, ma aver recuperato in neanche sei trimestri dieci anni non è un risultato banale”. “Posso suggerire quello che ho imparato: ogni pezzo è fondamentale e si può imparare moltissimo. Bisogna avere la capacità di ascoltare il mondo reale”, ha aggiunto.

(Adnkronos)